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Постер фильма Паранормальная активность 8
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Паранормальная активность 8

, 2027
Paranormal Activity 8
США / ужасы
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Постер фильма Паранормальная активность 8
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В ролях

Чейз Йи
Maya da Costa
Sonia Mena
Режиссер Иан Туасон
Сценарист Иан Туасон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Год выпуска 2027
Премьера в мире 20 мая 2027
Дата выхода
20 мая 2027 Аргентина
20 мая 2027 Бразилия
20 мая 2027 Германия
21 мая 2027 США
Производство Atomic Monster, Blumhouse Productions, Blumhouse-Atomic Monster
Другие названия
Paranormal Activity 8, Atividade Paranormal 8, Bavarian

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