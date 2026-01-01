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Паранормальная активность 8
Паранормальная активность 8
, 2027
Paranormal Activity 8
США / ужасы
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Чейз Йи
Maya da Costa
Sonia Mena
Режиссер
Иан Туасон
Сценарист
Иан Туасон
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Год выпуска
2027
Премьера в мире
20 мая 2027
Дата выхода
20 мая 2027
Аргентина
20 мая 2027
Бразилия
20 мая 2027
Германия
21 мая 2027
США
Производство
Atomic Monster, Blumhouse Productions, Blumhouse-Atomic Monster
Другие названия
Paranormal Activity 8, Atividade Paranormal 8, Bavarian
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