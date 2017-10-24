«Далеко на Север»: Рецензия Киноафиши

Акварели для души

Юная аристократка Саша – умна, воспитанна и мила собой. Но тревожный и серьезный взгляд выдает, пожалуй, слишком вдумчивую для ее положения натуру, а постоянно выбивающаяся у лба прядь – настолько же неуместное озорство. Ее взгляд и сердце все время обращены на Северный полюс – такой же своенравный и непокорный, страсть к которому передалась ей от любимого дедушки Олукина, так и не вернувшегося из экспедиции. После провала на первом балу, Саша решает отправиться на поиски его непотопляемого корабля «Давай», застрявшего в непостоянных северных водах, обжигающих белые острова и умы заблудившихся моряков. Его возвращение будет стоить репутации храбрейшего покорителя Севера и ознаменует одну маленькую, но очень важную победу девочки Саши, которая сменила роскошные залы на затхлую корабельную каюту, и будущее графини на судьбу исследователя…

Кадр из фильма «Далеко на Север»

Для автора анимации, Реми Шейе, это не менее смелый дебют, полный наивного и чистого душевного порыва. Выбранная тема, бесспорно, подкупит российского зрителя близостью мотивов, а мирового – холодной экзотикой. Каждый кадр наполнен тихой ностальгией по Петербургу 19-го века, когда знаменитые дворцы были полны горячих споров и музыки, а не тоскливого музейного эха. Кроме тонкой и геометричной архитектуры столицы мы видим и угловатые, аскетичные постройки прибрежного архангельского городка, затаившегося на одном из выступов Земли Франца-Иосифа. Пышные хоромы с нарядными гостями охотно сменяются скромными харчевнями с пьяными моряками, согревающими свои тела пивом и горячим мясом. И на всем этом фоне, с минимальной исторической детализацией и долей ошибок (упоминаемый пенецилин был открыт лишь в 1928 году), главная героиня испытывает свое упорство и терпение непривычным трудом и статусным равенством.

Кадр из фильма «Далеко на Север»

«Далеко на Север» – картина прекрасная, в первую очередь, своим визуальным воплощением. Минималистичная графика напоминает легкие акварельные рисунки, в которых автор отдает явное предпочтение приглушенным оттенкам ярких цветов. Пшенично-желтый, пепельно-серый и грязно-синий создают теплые картины старых сказок, снова и снова проживающих свою жизнь перед лицом по-детски удивленного зрителя. При этом, несмотря на схожесть с аппликацией, анимация не скована ни в движениях, ни в эмоциях. Чайки, кружащие над кораблем, льды, покорно расступающиеся перед железным носом судна, белокурая девочка, с любопытством смотрящая вдаль – все это полно жизни и свежести. Расчетливо гармоничной кажется сочетание крупных пятен и деталей, что делает работу не такой затратной, но и не лишает ее индивидуальности. За всем этим просвечивает авторский стиль, напоминающий другой французский мультфильм «Красная черепаха» легендарной студии Ghibli.

Кадр из фильма «Далеко на Север»

По посылу это «Мулан» по-русски – в обоих картинах героини, мыслящие далеко за рамками своего времени, бросают вызов традиции и правилам. Особенно похожа сцена побега из дома, когда Саша смотрит на снег и выходит босая на балкон. Конечно, в этой истории о преодолении трудностей на пути к мечте нет чего-то невозможно оригинального, способного заслонить собой множество подобных работ. Но, вряд ли картина претендовала на что-то подобное, а значит должна быть оценена по своему достоинству. Что и случилось на престижном анимационном смотре во французском Анси – мультфильм получил Приз зрительских симпатий.

В общем, «Далеко на Север» – чувственная анимация, доставляющая настоящее эстетическое удовольствие. Без преувеличенного драматизма и ярких цветов картина минует броские покупаемые шаблоны во имя стиля и теплой атмосферы.

Инна Син

В российском прокате с 26 октября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Далеко на Север»