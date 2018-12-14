«Любовь и прочий зоопарк»: Рецензия Киноафиши

Внутриклеточная семья

По пути домой Гаспар (Феликс Моати) встречает Лору (Летиция Дош), девушку странную, но очаровательную. За 50 евро в день она соглашается притвориться его возлюбленной и отправляется вместе с ним на свадьбу к его отцу (Йохан Хелденберг) – вдовец решил жениться на новой избраннице (Марина Фоис). Впрочем, Лора не самая необычная героиня среди других персонажей фильма Антони Кордье ‒ родитель Гаспара, его спутница, а также брат (Гийом Гуи) и сестра (Криста Тере) живут в самом настоящем зоопарке. По двору у них разгуливает маленький тигренок, а чуть дальше за изгородью обитают другие животные. И на первый взгляд, всех все устраивает…

Кадр из фильма «Любовь и прочий зоопарк»

Избитая ромкомовская завязка в случае с «Любовью и прочим зоопарком» обманывает зрительские ожидания – легкого в своей пикантности французского юмора за ней не последует. Кордье снял семейную мелодраму, стоящую едва ли не в шаге от того, чтобы утвердиться в качестве драмы. Веселиться без повода режиссер явно не собирается, хоть по ходу событий в его фильме все-таки иногда подтрунивают над клише романтических комедий. Кордье исследует взаимоотношения между родителями и повзрослевшими детьми и использует очевидные метафоры: наручники, зоопарк, одичавших домашних животных и диких зверей, оказавшихся в зависимости от людей и утративших контакт с родной средой. Есть в его арсенале и, скажем так, пространственные метафоры: лифт, рельсы, шоссе, подвал, парящие в воздухе пробки от шампанского с приделанным парашютом… Но даже очевидность метафор в этом фильме не делает их лобовыми и ограниченными в выразительности. В «…зоопарке» они выстраиваются в любопытную последовательность и привлекают к себе внимание не меньше, чем непростая история семьи Гаспара.

Кадр из фильма «Любовь и прочий зоопарк»

У Кордье люди, как и животные, оказались заперты в клетках. Контакт с внешним миром здесь показан в основном урывками. Только клетки героев ленты сделаны не из железа, а из сплава воспоминаний, травм, любви, мечтаний, ожиданий и веры в то, что ты кому-то чем-то обязан – в общем, из крепкого и повсеместно распространенного материала, сломать который не так-то просто, а часть его ингредиентов в чистом виде встречается довольно редко. По крайней мере, любовь не воробей ‒ на каждом шагу крошки с земли не подбирает даже в густонаселенном городе. К тому же какой бы ни была грязной клетка и жестокой обстановка внутри нее – очевидно, что неадаптированные к жизни на воле особи могут оказаться в столь же гнетущем состоянии, что и ютясь за опостылевшими прутьями. Это жестокая и очень сложная проблема, особенно в обществе, где одиночество нередко становится меткой позора, а карьера и успех ставятся во главе угла. И Кордье не игнорирует ситуацию, в которой люди, выбирая из двух зол, добровольно предпочитают оставаться внутри семейной клетки, цепляясь за малейшее участие и заботу со стороны родных.

Кадр из фильма «Любовь и прочий зоопарк»

В то же время режиссер осознает, что замкнутое пространство семьи неизбежно накладывает свой отпечаток на детей и родителей, братьев и сестер. В «Любви и прочем зоопарке» он рассматривает один из вариантов того, как расстояние между родственниками теряет привычные очертания. Фильм показывает деформированные близость и пропасть среди людей в отдельно взятой семье. При этом Кордье явно знает, где проходит черта дозволенного и что именно может спровоцировать неподдельную ответную реакцию у зрителя. Он дразнит и стоит возле границы приемлемого, утрирует, временами пугает и все же достаточно аккуратно показывает, какие формы могут принять семейные отношения и что происходит с людьми, застрявшими дома рядом с родными, как путник в болоте.

В российском прокате с 27 декабря 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Любовь и прочий зоопарк»