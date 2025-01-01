Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Джоэнн Вудворд
Награды
Награды и номинации Джоэнн Вудворд
Joanne Woodward
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Джоэнн Вудворд
Оскар 1958
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 1991
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1974
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1969
Лучшая женская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1973
Лучшая актриса
Победитель
Золотой глобус 1995
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1969
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1958
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2006
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1991
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1986
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1982
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1974
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1973
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1964
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Informational Special
Победитель
Outstanding Informational Special
Победитель
Outstanding Performance in Informational Programming
Номинант
Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Lead Actress in a Drama or Comedy Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 2005
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1977
Outstanding Lead Actress in a Drama or Comedy Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1975
Лучшая женская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1969
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1959
Best Foreign Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1958
Best Foreign Actress
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1986
Премия за выдающиеся заслуги
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
«Мечту Эшрефа» смотрят не только в Турции, но и во всем мире: 5 самых громких турецких сериалов в 2025 году
Аниме «Стометровка» произвело фурор в Японии — скоро доберется и до нас: тот случай, когда проект можно и нужно смотреть с детьми
Кинокритику Роджеру Эберту было трудно угодить, но эти 5 научно-фантастических фильма сумели: поставил им высшую оценку
«Королеву бензоколонки» заставили переснять: посмотрите, как могла выглядеть Людмила — режиссера едва не уволили
Измена, рак и монастырь: счастливая жизнь Копосовой из «Следа» разрушилась в один момент
Отрезанные гениталии, кринж и укусы голого Кологривого: 3 сезон «Метода» первые зрители назвали кровавым детским утренником
Бесследно пропала целая семья: 5 фильмов об исчезнувших людях с надеждой на счастливый финал
Все было так очевидно: Скорсезе заранее выдал главный поворот «Острова проклятых» — просто пересмотрите сцену на пароме
«Будете изнывать от нетерпения»: первые отзывы уже намекают — у «Злой: Часть 2» сильная сторона всего одна, и это не сценарий
Фокус без престижа: «Иллюзия обмана 3» не провалилась в прокате, но глупостей и сюжетных дыр в фильме больше, чем в швейцарском сыре
Волан-де-Морт не просто так получил змеиноподобное лицо: Нагайна сыграла ключевую роль в его возрождении — но откуда она вообще взялась?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667