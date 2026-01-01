Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Майкл Б. Джордан
Награды
Награды и номинации Майкла Б. Джордана
Michael B. Jordan
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Награды
Награды и номинации Майкла Б. Джордана
Оскар 2026
Лучшая мужская роль
Победитель
Золотой глобус 2026
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Television Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2026
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 2016
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2018
Лучший злодей
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2023
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Номинант
MTV Movie Awards 2016
Best Male Performance
Номинант
Best Male Performance
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Прорыв года
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2026
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
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