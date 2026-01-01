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Награды и номинации Майкла Б. Джордана

Michael B. Jordan
Награды и номинации Майкла Б. Джордана
Оскар 2026 Оскар 2026
Лучшая мужская роль
Победитель
Золотой глобус 2026 Золотой глобус 2026
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Television Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2026 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2026
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 2016 Золотая малина 2016
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2018 MTV Movie & TV Awards 2018
Лучший злодей
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2023 MTV Movie & TV Awards 2023
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Номинант
MTV Movie Awards 2016 MTV Movie Awards 2016
Best Male Performance
Номинант
 Best Male Performance
Номинант
MTV Movie Awards 2014 MTV Movie Awards 2014
Прорыв года
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2026 Премия Гильдии киноактеров США 2026
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2019 Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
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