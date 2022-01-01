Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Дэниэл Санжата
Дэниэл Санжата
Daniel Sunjata
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Дэниэл Санжата
Daniel Sunjata
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
30 декабря 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Биография Дэниэл Санжата
Родился 30 декабря 1971 года. Эванстон, Иллинойс, США.
Развернуть
Фильмография Дэниэл Санжата
Трое в Нью-Йорке
драма
2012, США
5.0
Очень опасная штучка
комедия, криминал, триллер
2012, США
6.0
Игра на выживание
триллер
2012, США
7.0
Темный рыцарь: Возрождение легенды
драма, триллер, боевик
2012, США / Великобритания
7.0
Дьявол носит Prada
комедия, драма
2006, США
7.0
Ноэль
драма
2004, США / Канада
7.0
Все фильмы
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России