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Постер сериала Спаси меня
Постер сериала Спаси меня
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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2 постера
Киноафиша Сериалы Спаси меня

Спаси меня (2004 - 2011)

Rescue Me 18+
Год выпуска 2004
Страна США
Всего сезонов 7 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал FX
Продолжительность сериала 93 часа 0 минут

О чем сериал

Пожарный борется с огнём, язвит и разговаривает с призраками. Драматический сериал с элементами комедии рассказывает о нелёгких буднях пожарной части Нью-Йорка. В центре сюжета заслуженный огнеборец Томми Гэвин (Дэнис Лири), который преодолевает свои страхи и переживания, связанные с работой, появившиеся после трагедии 11 сентября, когда на его глазах погибли сотни его друзей и коллег. Он стал циничным и суровым, язвительным и эгоистичным. А еще от него ушла супруга, и это только усугубило его скверный характер. Ко всему прочему он стал видеть души недавно умерших людей и общаться с призраками своих родственников.
 

Спаси меня - трейлер первого сезона
Спаси меня  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Дэнис Лири
Дэнис Лири
Андреа Рот
Андреа Рот
Дэниэл Санжата
Дэниэл Санжата
Роберт Джон Берк
Роберт Джон Берк
Джон Скерти
Джон Скерти
Стивен Паскуале
Стивен Паскуале
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Сезоны
Спаси меня - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2004, 13 эпизодов
 
Спаси меня - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2005, 13 эпизодов
 
Спаси меня - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2006, 13 эпизодов
 
Спаси меня - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2007, 13 эпизодов
 
Спаси меня - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2009, 22 эпизода
 
Спаси меня - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2010, 10 эпизодов
 
Спаси меня - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2011, 9 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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