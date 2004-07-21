Пожарный борется с огнём, язвит и разговаривает с призраками. Драматический сериал с элементами комедии рассказывает о нелёгких буднях пожарной части Нью-Йорка. В центре сюжета заслуженный огнеборец Томми Гэвин (Дэнис Лири), который преодолевает свои страхи и переживания, связанные с работой, появившиеся после трагедии 11 сентября, когда на его глазах погибли сотни его друзей и коллег. Он стал циничным и суровым, язвительным и эгоистичным. А еще от него ушла супруга, и это только усугубило его скверный характер. Ко всему прочему он стал видеть души недавно умерших людей и общаться с призраками своих родственников.