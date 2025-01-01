Меню
Сидни Пуатье
Награды
Награды и номинации Сидни Пуатье
Sidney Poitier
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Сидни Пуатье
Оскар 2002
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Оскар 1964
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 1959
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1982
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Золотой глобус 1969
World Film Favorite - Male
Победитель
Золотой глобус 1964
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1992
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1971
World Film Favorite - Male
Номинант
Золотой глобус 1970
World Film Favorite - Male
Номинант
Золотой глобус 1968
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1966
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1962
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1960
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1959
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
BAFTA 2016
Academy Fellowship
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1959
Best Foreign Actor
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968
Best Foreign Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1967
Best Foreign Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1965
Best Foreign Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1962
Best Foreign Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1958
Best Foreign Actor
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Премия за выдающиеся заслуги
Победитель
Берлинале 1963
Лучший актер
Победитель
Берлинале 1958
Лучший актер
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
