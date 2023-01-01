Нечаянные радости, 1972

Незавершенный фильм Рустама Хамдамова. Негатив был уничтожен по приказу руководства «Мосфильма» в 1974 году. Двенадцать лет спустя были обнаружены три с половиной коробки рабочего материала, сохраненные оператором Ильей Минькавецким. После досъемки и монтажа материал был включен в качестве одного из ключевых эпизодов в фильм «Анна Карамазофф».
Действие происходило в Крыму. События Гражданской войны прервали работу съемочной группы из Москвы над немой фильмой "Раба любви" с участием знаменитой русской кинозвезды (ее роль играла Елена Соловей).