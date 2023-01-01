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Нечаянные радости
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Нечаянные радости, 1972

1972 / СССР
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14 голосов Рейтинг IMDb: 8.7
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Причины посмотреть О фильме

Незавершенный фильм Рустама Хамдамова. Негатив был уничтожен по приказу руководства «Мосфильма» в 1974 году. Двенадцать лет спустя были обнаружены три с половиной коробки рабочего материала, сохраненные оператором Ильей Минькавецким. После досъемки и монтажа материал был включен в качестве одного из ключевых эпизодов в фильм «Анна Карамазофф».

Действие происходило в Крыму. События Гражданской войны прервали работу съемочной группы из Москвы над немой фильмой "Раба любви" с участием знаменитой русской кинозвезды (ее роль играла Елена Соловей).

8.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.7
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 1972
Премьера в мире 1 января 1972
Режиссер
Рустам Хамдамов
Рустам Хамдамов
В ролях
Елена Соловей
Елена Соловей
Юрий Назаров
Юрий Назаров
Татьяна Самойлова
Татьяна Самойлова
Эммануил Виторган
Эммануил Виторган
Наталия Лебле
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Нечаянные радости 1 постер
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