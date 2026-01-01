Спектакль Чайка

Новая редакция «Чайки» в Театре Моссовета в постановке Андрея Кончаловского

Театр Моссовета приглашает вас на премьеру новой редакции классической пьесы Антона Чехова «Чайка» в постановке Андрея Кончаловского. Этот спектакль призван вернуть Чехова к жизни, открывая зрителю новые аспекты его творчества.

Андрей Кончаловский говорит: Попытка понять великих всегда связана с открытием. Если открытие происходит, то автор оживает и предстает перед зрителем трепещущий и живой. Это стремление к новому восприятию великого драматурга сделает спектакль особенно актуальным и захватывающим.

Команда спектакля

Режиссером постановки выступает Андрей Кончаловский. Художник по костюмам — Тамара Эшба. Ассистентом режиссера стал Сергей Терехов. Благодаря их работе, зрители смогут насладиться яркой и современной интерпретацией классики.

Действующие лица и исполнители

Аркадина — Юлия Высоцкая

Треплев — Арсений Васильевых/Денис Зайнуллин

Сорин — Виктор Гордеев/Владимир Горюшин

Нина Заречная — Дарья Балабанова/Глафира Лебедева

Шамраев — Александр Бобровский/Сергей Зотов

Полина Андреевна — Лариса Кузнецова/Елена Яшнова

Маша — Евгения Лях/Дарья Таран

Тригорин — Алексей Гришин

Дорн — Евгений Ратьков/Владимир Майзингер

Медведенко — Влад Боковин/Владимир Прокошин

Яков — Александр Попело/Дмитрий Савкин

Повар — Алексей Бафаев

Горничная — Лили Болгашвили

