Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Чайка
Билеты от 1000₽
Киноафиша Чайка

Спектакль Чайка

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Новая редакция «Чайки» в Театре Моссовета в постановке Андрея Кончаловского

Театр Моссовета приглашает вас на премьеру новой редакции классической пьесы Антона Чехова «Чайка» в постановке Андрея Кончаловского. Этот спектакль призван вернуть Чехова к жизни, открывая зрителю новые аспекты его творчества.

Андрей Кончаловский говорит: Попытка понять великих всегда связана с открытием. Если открытие происходит, то автор оживает и предстает перед зрителем трепещущий и живой. Это стремление к новому восприятию великого драматурга сделает спектакль особенно актуальным и захватывающим.

Команда спектакля

Режиссером постановки выступает Андрей Кончаловский. Художник по костюмам — Тамара Эшба. Ассистентом режиссера стал Сергей Терехов. Благодаря их работе, зрители смогут насладиться яркой и современной интерпретацией классики.

Действующие лица и исполнители

  • Аркадина — Юлия Высоцкая
  • Треплев — Арсений Васильевых/Денис Зайнуллин
  • Сорин — Виктор Гордеев/Владимир Горюшин
  • Нина Заречная — Дарья Балабанова/Глафира Лебедева
  • Шамраев — Александр Бобровский/Сергей Зотов
  • Полина Андреевна — Лариса Кузнецова/Елена Яшнова
  • Маша — Евгения Лях/Дарья Таран
  • Тригорин — Алексей Гришин
  • Дорн — Евгений Ратьков/Владимир Майзингер
  • Медведенко — Влад Боковин/Владимир Прокошин
  • Яков — Александр Попело/Дмитрий Савкин
  • Повар — Алексей Бафаев
  • Горничная — Лили Болгашвили

Спектакль обещает стать значимым событием в театральной жизни и привлечь как почитателей Чехова, так и новых зрителей. Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта!

Режиссер
Андрей Кончаловский
Андрей Кончаловский
В ролях
Юлия Высоцкая
Юлия Высоцкая
Владимир Горюшин
Владимир Горюшин
Дарья Балабанова
Дарья Балабанова
Сергей Зотов
Сергей Зотов
Алексей Гришин
Алексей Гришин

Купить билет на спектакль Чайка

Помощь с билетами
Июль
29 июля среда
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Кармен
12+
Опера

Кармен

30 октября в 19:00 КЦ «Меридиан»
от 800 ₽
Душечка
16+
Драма

Душечка

30 мая в 18:00 Школа драматического искусства
от 700 ₽
Дурочка и зэк
16+
Драма

Дурочка и зэк

25 июня в 19:00 Театр на Трубной
от 1500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше