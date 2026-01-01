Спектакль Чайка

Театр Моссовета приглашает вас на премьеру новой редакции классической пьесы Антона Чехова «Чайка» в постановке Андрея Кончаловского. Этот спектакль призван вернуть Чехова к жизни, открывая зрителю новые аспекты его творчества.
Андрей Кончаловский говорит:
Попытка понять великих всегда связана с открытием. Если открытие происходит, то автор оживает и предстает перед зрителем трепещущий и живой. Это стремление к новому восприятию великого драматурга сделает спектакль особенно актуальным и захватывающим.
Режиссером постановки выступает Андрей Кончаловский. Художник по костюмам — Тамара Эшба. Ассистентом режиссера стал Сергей Терехов. Благодаря их работе, зрители смогут насладиться яркой и современной интерпретацией классики.
Спектакль обещает стать значимым событием в театральной жизни и привлечь как почитателей Чехова, так и новых зрителей. Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта!