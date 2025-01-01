Меню
Андрей Кончаловский
Награды
Награды и номинации Андрея Кончаловского
Награды и номинации Андрея Кончаловского
Каннский кинофестиваль 1979
Главный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1994
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1987
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1986
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Directing for a Miniseries or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2020
Special Jury Prize
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2016
Лучший режиссер
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2014
Лучший режиссер
Победитель
Green Drop Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2002
UNICEF Award
Победитель
Grand Special Jury Prize
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1984
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1966
Golden Lion
Номинант
ММКФ 1997
Почетный приз
Победитель
Берлинале 1988
Соревнование
Победитель
ММКФ 2020
Лучший фильм конкурса документального кино
Номинант
Берлинале 1992
Золотой берлинский медведь
Номинант
