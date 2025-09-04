Вышел первый трейлер масштабного сериала Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Меню
4 сентября 2025 15:09
Главную роль исполнил номинант на «Оскар» Юра Борисов.

Онлайн-кинотеатр START и телеканал «Россия» выпустили тизер-трейлер эпичного исторического сериала «Хроники русской революции», который поставил Андрей Кончаловский. Над сценарием он работал вместе с Еленой Киселевой. Премьера 16-серийного проекта состоится в октябре.

Сериал охватит период с 1905 по 1924 год, но главной задачей Кончаловского было не точное воспроизведение исторических событий, а раскрытие человеческих судеб на фоне переломных моментов в истории России. Использовав подлинные документы и изучив архивные материалы, режиссер представляет новое и живое понимание определяющей для страны эпохи. В числе действующих лиц будут как всем известные личности, среди которых император Николай II (Никита Ефремов), вождь революции Владимир Ленин (Евгений Ткачук) и Иосиф Сталин (Тимофей Окроев), так и персонажи, чьи имена были забыты и не попали в учебники истории.

Главным героем выступит молодой офицер охранного отделения Михаил Прохоров (Юра Борисов), который берется распутать сеть заговоров. Ключевым женским персонажем станет светская львица и революционерка по имени Ариадна в исполнении Юлии Высоцкой.

По словам Кончаловского, «Хроники русской революции» — его попытка «что-то понять про Россию, про тех, кто двигал революцию, про тех, кого она смела».

Фото: фотограф Анастасия Ляшенко
Юрий Волошин
Юрий Волошин
