Отелло
Билеты от 1200₽
Киноафиша Отелло

Спектакль Отелло

Постановка
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко 12+
Режиссер Андрей Кончаловский
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О спектакле

Опера «Отелло» в постановке Андрея Кончаловского

Опера «Отелло» — это захватывающее произведение, основанное на трагедии Уильяма Шекспира, которое глубоко проникает в темы ревности и предательства. Режиссёр Андрей Кончаловский, известный своими яркими работами как в театре, так и в кино, представит уникальную интерпретацию классического сюжета.

Музыка Верди и театральное искусство

Зрители смогут насладиться великолепной музыкой Джузеппе Верди, которая в сочетании с визуальным искусством создаст неповторимую атмосферу. Это идеальное событие для любителей оперы и поклонников творчества Шекспира.

Режиссёрская концепция

Андрей Кончаловский тщательно подходит к своей роли в оперном искусстве, ставя во главу угла музыку, ради которой и существует этот жанр. Он стремится не отнять у слушателя величие музыкального произведения, а создать гармонию между звуком и зрительным рядом.

Взаимодействие музыки и визуала

В данной постановке особенно важно, чтобы интерпретаторы музыки — дирижер и певцы — контролировали музыкальную стихию, вызывая у зрителей непередаваемые эмоции. Главная цель режиссёра заключается в создании эстетической гармонии между зрительным и звуковым восприятием.

Работы таких мастеров, как Джорджо Стрелера и Патриса Шеро, вдохновляют Кончаловского, однако он признаёт, что психологический анализ, необходимый для трагедии Шекспира, требует особого подхода, отличного от традиционной драматургии.

Стоит отметить, что визуальный ряд в опере не всегда должен следовать видению Верди. Такой подход оставляет пространство для неожиданных и шокирующих элементов, которые не нарушают музыкального прочтения великого композитора.

Приходите в Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, чтобы стать частью этой удивительной оперной интерпретации. Откройте для себя мир эмоций и музыки, наполненный силой и страстью.

Купить билет на спектакль Отелло

Помощь с билетами
Январь
22 января четверг
19:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 1200 ₽

Фотографии

Отелло Отелло Отелло Отелло Отелло Отелло Отелло Отелло Отелло Отелло

