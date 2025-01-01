Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Джеймс Мэнголд
Награды
Награды и номинации Джеймс Мэнголд
James Mangold
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Джеймс Мэнголд
Оскар 2025
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Оскар 2020
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Оскар 2018
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 1995
Золотая камера
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучший фильм
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Сандэнс 2025
Trailblazer Award
Победитель
Сандэнс 1995
Драматичный
Победитель
Драматургия
Номинант
«Не успел моргнуть — все, финал. И хочется еще»: фанаты жарко обсуждают концовку «Ронина-2» и требуют продолжения
6 сезон «Леди Баг и Супер-Кот» прервали на полуслове: финал пришлось переработать полностью
Спустя 20 лет: Киану Ривз вернется на экраны в культовом образе — но это не Джон Уик и не Нео
«Непоняток не остается, это радует»: фанаты «Извне» и «Очень странных дел», ликуйте – нашлась занятная замена на 4 сезона с рейтингом 7.5
«Далеко не самый лучший»: военный фильм с Леоновым оценили всего на 5.8 – зато есть 7 других, вспомните ли вы каждый? (тест)
Сон Джин-ву такие страсти только снятся: когда Маомао и Дженьши наконец сойдутся
Ход конем: только внимательные вспомнят 5 фильмов СССР по кадрам с шахматами и шашками (тест)
Не только «Вампиры средней полосы»: что смотреть в онлайн-кинотеатрах на неделе – собрали громкие премьеры с 29 октября по 1 ноября
Дэдпул с Детстроуком вцепились друг другу в глотки: определили, кто выйдет живым из смертельной битвы
«Это лучшее, что я видел»: на Reddit выбрали самый жуткий хоррор-сериал – удивитесь, но снят не по Кингу, а рейтинг даже не дотянул до 8
Вовсе не сцена с лягушкой: фанаты назвали лучший момент в «Монологе фармацевта» – в аниме еще не показали, а вот читатели ранобэ все поймут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667