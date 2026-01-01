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Постер фильма Тимоти Шаламе: Икона нашего времени
4.8
Киноафиша Фильмы Тимоти Шаламе: Икона нашего времени
4.8

Тимоти Шаламе: Икона нашего времени

, 2025
Timothée Chalamet: A Modern Icon
Великобритания / документальный / 18+
Постер фильма Тимоти Шаламе: Икона нашего времени
4.8

В ролях

Afua Hagan
Пол Кинг
Пол Кинг
Джеймс Мэнголд
Джеймс Мэнголд
Stella Bruzzi
Стив Карелл
Стив Карелл
Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе
Self
Jessica Lewis
Режиссер Angelica Butcher
Сценарист Angelica Butcher
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 45 минут
Год выпуска 2025
Бюджет 100 000 GBP
Производство Entertain Me Productions
Другие названия
Timothée Chalamet: A Modern Icon

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 13 голосов
4.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

Отзывы о фильме

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