Self - Composer Музыка для музыканта — как дыхание. Она поддерживает нас, питает нас и даёт нам энергию. Я пишу каждое утро — что-то. Можно представить, как вы пишете все эти ноты, а затем получить возможность выйти на сцену перед оркестром и дирижировать им, и услышать, как всё оживает из того, что вы набросали на бумаге. Это нечто захватывающее. Музыке хватает на всю жизнь, но для музыки жизни не хватает.