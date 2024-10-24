Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери» 1
Музыка Джона Уильямса

Music by John Williams 18+
Страна США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 31 октября 2024
Премьера в мире 24 октября 2024
Сборы в мире $357
Производство Amblin Television, Imagine Documentaries, Lucasfilm
Другие названия
Music by John Williams, La música de John Williams, A Música de John Williams, Muzyka filmowa: John Williams, Джон Уильямс музыкасы, Музыка Джона Уильямса, ジョン・ウィリアムズ　伝説の映画音楽, 配樂大師約翰威廉斯
Режиссер
Лоран Бузеро
В ролях
Рон Ховард
Ке Хюи Куан
Стивен Спилберг
Сет МакФарлейн
Джей Джей Абрамс
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 10 голосов
8.2 IMDb
Киноляпы

Сцена, изображающая оригинальную сессию записи основной темы заглавных титров фильма Звёздные войны: Эпизод IV — Новая надежда (1977) (примерно на 38-й минуте), не указывает на то, что перед первым аккордом темы изначально звучал другой, более низкий аккорд, как это слышно на бонус-треках позднейших выпусков саундтрека.

Цитаты
Self - Composer Музыка для музыканта — как дыхание. Она поддерживает нас, питает нас и даёт нам энергию. Я пишу каждое утро — что-то. Можно представить, как вы пишете все эти ноты, а затем получить возможность выйти на сцену перед оркестром и дирижировать им, и услышать, как всё оживает из того, что вы набросали на бумаге. Это нечто захватывающее. Музыке хватает на всю жизнь, но для музыки жизни не хватает.
