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Киноафиша Новости Сергей Бурунов рассказывает о крупнейших обитателях океана в трейлере фильма «Киты: Стражи планеты»

Сергей Бурунов рассказывает о крупнейших обитателях океана в трейлере фильма «Киты: Стражи планеты»

11 мая 2023 16:07
Сергей Бурунов рассказывает о крупнейших обитателях океана в трейлере фильма «Киты: Стражи планеты»

Захватывающее аудиовизуальное приключение по водным просторам нашей планеты выйдет в прокат в июне.

Кинокомпания Russian World Vision представила трейлер фильма Жан-Альбера Льевра «Киты: Стражи планеты».

В центре истории — выбросившийся на берег кит, на помощь которому приходит целая группа людей. Вместе они пытаются не дать животному умереть и вернуть его в родные воды океана. Эта простой, но захватывающий сюжет служит лишь обрамлением для масштабного рассказа о сородичах попавшего в беду млекопитающего, являющихся важнейшей частью экосистемы Земли на протяжении более 50 млн лет.

Лента представляет собой увлекательное аудиовизуальное путешествие по бескрайним водным просторам нашей планеты. Сами киты не просто пассивно появляются на экране, но и выражают свои мысли и чувства по поводу происходящих событий, своего быта, отношений с людьми и окружающего их мира через закадровый текст. Такой подход позволит зрителям полностью погрузиться в жизнь удивительных океанских созданий.

В оригинальной французской версии рассказчиком выступает оскароносный актер Жан Дюжарден («Артист»), а в русской версии — Сергей Бурунов.

Льевра наиболее известен как автор документального фильма «Синдром Титаника». Съемки «Китов» проходили в самых разных уголках мира, в том числе в Антарктике, Мексике, Австралии и на Камчатке. Производством проекта занималась маленькая команда, которая чаще всего состояла всего из двух-трех человек. По словам Льевра, кинематографисты старались работать с китами как можно деликатнее, чтобы не нарушать тонкие природные процессы, из-за чего им не раз приходилось проявлять по-настоящему безграничное терпение:

«Часто за целый день не удавалось отснять пригодных кадров. Но иногда чудесная встреча за несколько часов стирала несколько неудачных дней. Нужно только быть терпеливым, доверять, никогда не отчаиваться и окружать себя лучшими специалистами».

Российская премьера «Китов: Стражи планеты» состоится 8 июня. Зрителям будут доступны для просмотра как русская версия картины, так и оригинальная французская версия с субтитрами.

Фото: Russian World Vision
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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