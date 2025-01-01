Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Жан Дюжарден
Награды
Награды и номинации Жана Дюжардена
Jean Dujardin
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Награды и номинации Жана Дюжардена
Оскар 2012
Лучшая мужская роль
Победитель
Каннский кинофестиваль 2011
Лучший актер
Победитель
Золотой глобус 2012
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
BAFTA 2012
Лучшая мужская роль
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Когда нажимаешь play — и исчезаешь с радаров: 4 сериала ноября, которые захватывают с 5 минуты
«Просто мусор, не советую к просмотру»: новый фильм с Колином Фарреллом и Марго Робби не оправдал ожидания зрителей
Такие 20 минут взбодрят лучше, чем кофе: 5 сериалов, которые точно стоит посмотреть за завтраком перед работой
«Это не "Одни из нас", а нечто большее»: этот фантастический сериал HBO многие пропустили, а зря – рейтинг 7.6 и всего 10 серий
У Netflix появилась своя замена «Дюне» Вильнева: тоже будет трилогия, а первую часть посмотрели 11 млн зрителей за 4 дня
Пол Атрейдес лишь марионетка: главный герой «Дюны» Вильнева все два фильма скрывался у всех на виду
«Разве можно так напиваться?»: по-настоящему сложный тест – угадайте хотя бы 3/5 советских фильмов по цитате о застолье
С двух ног на те же грабли: «Добро пожаловать в Дерри» повторило роковую ошибку скандального «Оно» по Кингу
«Те, на которых я воспитан»: в топ-7 любимых фильмов Хабенского вошел «Метод» – а угадаете, какие еще 6 картин он выбрал?
Ник Фьюри словно исчез после финала «Мстителей» — смерть друзей его подкосила: рассказываем, чем сейчас занимается бывший директор «Щ.И.Т.»
Ни одного плохого отзыва: самый недооцененный детектив Первого канала даже не показали по ТВ – россияне сравнивают с культовой «Прослушкой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667