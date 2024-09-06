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Постер сериала Зорро
Постер сериала Зорро
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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2 постера
Киноафиша Сериалы Зорро

Зорро (2024 - …)

Zorro 18+
Год выпуска 2024
Страна Бельгия/Франция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Телеканал France 2
Продолжительность сериала 5 часов 20 минут

О чем сериал

В 1821 году Дон Диего де ла Вега становится мэром своего любимого города Лос-Анджелес, который он намерен сделать процветающим. Однако город сталкивается с финансовыми проблемами из-за жадности местного бизнесмена Дона Эммануэля, против которого полномочий мэра недостаточно для борьбы с несправедливостью. Диего не использовал свою вторую личность Зорро уже 20 лет. Но ради общего блага ему не остается ничего другого, кроме как снова надеть маску и взять в руки меч. Очень скоро Диего сталкивается с трудностями в совмещении своей двойной личности Зорро и мэра, что становится серьезным испытанием для его брака с Габриэллой, которая не знает его секрета. Сможет ли Диего спасти свой брак и психическое здоровье в этом хаосе?

Зорро - трейлер первого сезона
Зорро  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Жан Дюжарден
Жан Дюжарден
Андре Дюссолье
Андре Дюссолье
Одри Дана
Одри Дана
Грегори Гадебуа
Грегори Гадебуа
Сальво Фикарра
Сальво Фикарра
Жан-Бенуа Югё
Жан-Бенуа Югё
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Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Сезоны
Зорро - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 8 эпизодов
 
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