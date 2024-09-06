В 1821 году Дон Диего де ла Вега становится мэром своего любимого города Лос-Анджелес, который он намерен сделать процветающим. Однако город сталкивается с финансовыми проблемами из-за жадности местного бизнесмена Дона Эммануэля, против которого полномочий мэра недостаточно для борьбы с несправедливостью. Диего не использовал свою вторую личность Зорро уже 20 лет. Но ради общего блага ему не остается ничего другого, кроме как снова надеть маску и взять в руки меч. Очень скоро Диего сталкивается с трудностями в совмещении своей двойной личности Зорро и мэра, что становится серьезным испытанием для его брака с Габриэллой, которая не знает его секрета. Сможет ли Диего спасти свой брак и психическое здоровье в этом хаосе?