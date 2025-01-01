Меню
Награды и номинации Бенедикта Камбербэтча
Benedict Cumberbatch
Награды и номинации Бенедикта Камбербэтча
Оскар 2022
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 2015
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2022
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2017
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2015
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2012
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2011
Best Actor
Номинант
BAFTA 2010
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Best Actor
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Favorite Character
Номинант
Лучший злодей
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2021
Актерская премия Tribute
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
