Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Бенедикт Камбербэтч Награды

Награды и номинации Бенедикта Камбербэтча

Benedict Cumberbatch
Награды и номинации Бенедикта Камбербэтча
Оскар 2022 Оскар 2022
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 2015 Оскар 2015
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2022 Золотой глобус 2022
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2015 Золотой глобус 2015
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2013 Золотой глобус 2013
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Limited Series
Номинант
 Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
 Outstanding Limited Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2017 BAFTA 2017
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2015 BAFTA 2015
Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2012 BAFTA 2012
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2011 BAFTA 2011
Best Actor
Номинант
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Best Actor
Номинант
MTV Movie Awards 2014 MTV Movie Awards 2014
Favorite Character
Номинант
 Лучший злодей
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2021 Кинофестиваль в Торонто 2021
Актерская премия Tribute
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2022 Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018 Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015 Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014 Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города»
«Это просто смешно»: экс-летчики посмотрели ремейк «Экипажа» и нашли вагон и маленькую тележку ляпов
У Добронравова больше 160 ролей, но все его знают благодаря Будько: актер рассказал, как «Сваты» изменили его жизнь
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше