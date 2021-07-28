12-летний Эмиль живет в провинциальном французском городке образца 1960-х годов вместе с мамой и папой. Последний является героем для мальчика, и не удивительно — чего он только не перепробовал. Отец был певцом, футболистом, учителем дзюдо, десантником, шпионом, пастором американской пятидесятнической церкви и даже личным советником генерала де Голля. На сына у него большие планы — он собирается поручить Эмилю опасную миссию по спасению Алжира. Но не слишком ли это для обычного мальчика?
|28 июля 2021
|Бельгия
|12
|12 ноября 2021
|Канада
|28 июля 2021
|Франция
|U