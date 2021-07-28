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Постер фильма Французский батя
5.9
Киноафиша Фильмы Французский батя
5.9

Французский батя

, 2020
Profession du père
Франция / комедия, драма / 18+
Постер фильма Французский батя
5.9

О фильме

12-летний Эмиль живет в провинциальном французском городке образца 1960-х годов вместе с мамой и папой. Последний является героем для мальчика, и не удивительно — чего он только не перепробовал. Отец был певцом, футболистом, учителем дзюдо, десантником, шпионом, пастором американской пятидесятнической церкви и даже личным советником генерала де Голля. На сына у него большие планы — он собирается поручить Эмилю опасную миссию по спасению Алжира. Но не слишком ли это для обычного мальчика?

В ролях

Бенуа Пульворд
Бенуа Пульворд
André Choulans
Одри Дана
Одри Дана
Denise Choulans
Жюль Лефевр
Émile Choulans enfant
Том Леви
Lucas Biglioni
Николас Бридет
Николас Бридет
Émile Choulans adulte
Мартин Шамбахер
La grand-mère
Jean-Michel Molé
Le grand-père
Эрик Вердин
Le directeur de l'école
Амандин Девасме
Mme Latu, la prof de dessin
Blandine Costaz
La prof de sciences
Режиссер Жан-Пьер Амери
Сценарист Жан-Пьер Амери, Sorj Chalandon, Murielle Magellan
Композитор Кантен Сиржак
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 28 июля 2021
Премьера в мире 28 июля 2021
Дата выхода
28 июля 2021 Бельгия 12
12 ноября 2021 Канада
28 июля 2021 Франция U

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $274 047
Производство Curiosa Films, France 3 Cinéma, Auvergne Rhône-Alpes Cinéma
Другие названия
Profession du père, My Father's Stories, Apám története, As Histórias de Meu Pai, As Histórias do Meu Pai, Французский батя, Atamın Hekayələri

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 11 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 4 сентября 2023

Отзывы о фильме

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Французский батя - смотреть в онлайн-кинотеатре

Французский батя
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