Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Мириам Буайе
Мириам Буайе
Myriam Boyer
О персоне
Фильмография
Мириам Буайе
Myriam Boyer
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
23 мая 1948
Возраст
74 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Мириам Буайе
Родилась 23 мая 1948 года. Лион, Франция.
Развернуть
Фильмография Мириам Буайе
Трое старых друзей
комедия, драма
2018, Франция
6.0
Двуличный любовник
триллер, драма
2017, Франция
6.0
Кусочки льда
драма, комедия
2010, Франция
6.0
Враг государства №1
триллер, драма, биография, боевик
2008, Франция
7.0
Железнодорожный роман
криминал
2007, Франция
7.0
Наусика
1970, Франция
7.0
Все фильмы
Related video
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России