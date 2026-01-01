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Мириам Буайе
Myriam Boyer
Киноафиша
Персоны
Мириам Буайе
Мириам Буайе
Myriam Boyer
Дата рождения
23 мая 1948
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Биография Мириам Буайе
Родилась 23 мая 1948 года. Лион, Франция.
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Популярные фильмы
7.6
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(1976)
7.4
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(2008)
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(1974)
Фильмография Мириам Буайе
5.6
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5.7
Раз, два, три, замри!
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