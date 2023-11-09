Энгаури Райс осваивается в новой школе в трейлере мюзикла «Дрянные девчонки»

Студия Paramount выпустила первый трейлер музыкального фильма «Дрянные девчонки», который является адаптацией номинированного на «Тони» театрального мюзикла на основе одноименной кинокомедии 2004 года. Сценаристкой и продюсером всех проектов в рамках франшизы является Тина Фей.

В предстоящей картине Рене Рэпп («Сексуальная жизнь студенток») предстанет в образе коварной Реджины Джордж, которую в оригинале сыграла Рэйчел Макадамс. В актерский состав новой версии также вошли Аулии Кравальо, Энгаури Райс, Кристофер Брини и Жакель Спайви.

Райс исполняет роль девушки-подростка Кэйди Хэрон, которая поступает учиться в новую для себя школу, где знакомится с Дженис (Кравальо) и Дэмианом (Спайви). Они побуждают Кэйди вклиниться в группу самых популярных девушек в школе во главе с Реджиной Джордж. Кэйди влюбляется в парня Реджины (Брини) и вскоре оказывается все больше вовлечена в жизнь королев школьной жизни.

Тина Фей и Тим Медоуз, сыгравшие в оригинальных «Дрянных девчонках», вернутся в предстоящей музыкальной адаптации. Также в фильме сыграли Дженна Фишер, Эшли Пак, Джон Хэмм и другие. Режиссерами выступили Саманта Джейн и Артуро Перез — младший. Вместе с Фей над сценарием работал Нил Бенжамин.

В американский прокат новые «Дрянные девчонки» выйдут 12 января 2024 года.