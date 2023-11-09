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Киноафиша Новости Энгаури Райс осваивается в новой школе в трейлере мюзикла «Дрянные девчонки»

Энгаури Райс осваивается в новой школе в трейлере мюзикла «Дрянные девчонки»

9 ноября 2023 11:02
Энгаури Райс осваивается в новой школе в трейлере мюзикла «Дрянные девчонки»

Встречайте новое «Дрянных девчонок» для нового поколения.

Студия Paramount выпустила первый трейлер музыкального фильма «Дрянные девчонки», который является адаптацией номинированного на «Тони» театрального мюзикла на основе одноименной кинокомедии 2004 года. Сценаристкой и продюсером всех проектов в рамках франшизы является Тина Фей.

В предстоящей картине Рене Рэпп («Сексуальная жизнь студенток») предстанет в образе коварной Реджины Джордж, которую в оригинале сыграла Рэйчел Макадамс. В актерский состав новой версии также вошли Аулии Кравальо, Энгаури Райс, Кристофер Брини и Жакель Спайви.

Райс исполняет роль девушки-подростка Кэйди Хэрон, которая поступает учиться в новую для себя школу, где знакомится с Дженис (Кравальо) и Дэмианом (Спайви). Они побуждают Кэйди вклиниться в группу самых популярных девушек в школе во главе с Реджиной Джордж. Кэйди влюбляется в парня Реджины (Брини) и вскоре оказывается все больше вовлечена в жизнь королев школьной жизни.

Тина Фей и Тим Медоуз, сыгравшие в оригинальных «Дрянных девчонках», вернутся в предстоящей музыкальной адаптации. Также в фильме сыграли Дженна Фишер, Эшли Пак, Джон Хэмм и другие. Режиссерами выступили Саманта Джейн и Артуро Перез — младший. Вместе с Фей над сценарием работал Нил Бенжамин.

В американский прокат новые «Дрянные девчонки» выйдут 12 января 2024 года.

Фото: Paramount Pictures
Елена Королева
Елена Королева
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