Персоны
Хэнк Азария
Награды
Награды и номинации Хэнк Азария
Hank Azaria
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Награды и номинации Хэнк Азария
Primetime Emmy Awards 2016
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2015
Лучшее озвучивание персонажа
Победитель
Primetime Emmy Awards 2003
Лучшее озвучивание
Победитель
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Лучшее озвучивание
Победитель
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 1998
Лучшее озвучивание
Победитель
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучшее озвучивание
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучшее озвучивание
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучшее озвучивание
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающееся исполнение актерского состава
Победитель
Выдающееся исполнение актерского состава
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
