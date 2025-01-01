Меню
Настасья Кински
Награды
Награды и номинации Настасьи Кински
Nastassja Kinski
Золотой глобус 1981
New Star of the Year in a Motion Picture - Female
Победитель
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
ММКФ 2018
За выдающиеся достижения в актерской карьере и приверженность принципам школы К. Станиславского
Победитель
