За год до «Матрицы» уже вышла культовая фантастика: зрители о ней и не помнят, а вот Нолан скопировал фильм для своего «Начала»

Когда смотреть «Хищник: Планета смерти» онлайн? Спойлер: как сказали бы в «Игре престолов» — зима близко

Жуткий смысл сказки «Морозко» становится понятен лишь во взрослом возрасте: неужели Настенька с Иваном насмерть замерзли в лесу?

«Он – гениальный»: Райан Гослинг влюбился в эти 2 советских мульта – о скрытом смысле одного из них спорят уже 50 лет

«Слабо, противно»: Гурченко после «Карнавальной ночи» сыграла девушку легкого поведения – и жалела об этом до самой смерти

Этот сериал с рейтингом 8,5 на IMDb называют лучшим про космос со времен «Вавилона-5»: у трех сезонов из шести — 100% на Rotten Tomatoes

«Не видел ничего, что могло бы сравниться»: этот сериал Netflix называют лучшим за все десятилетие — но про него до сих пор многие не слышали

«Психоделика, а не афиша»: так говорят про зарубежный постер к фильму СССР – взгляните и угадайте киноленту (тест)

Откуда у Оди из сериала «Очень странные дела» такие способности? Все началось еще до ее рождения

Ответьте на 8/8 вопросов про «Один дома», иначе Кевин будет стрелять: сложный тест на знание культовой комедии 90-х