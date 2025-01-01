Меню
Аннетт Бенинг
Награды
Награды и номинации Аннетт Бенинг
Annette Bening
Награды и номинации Аннетт Бенинг
Оскар 2024
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 2011
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 2005
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 2000
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1991
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2005
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Drama
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1992
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Лучшая женская роль
Победитель
BAFTA 2018
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2011
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2009
Худшая женская роль
Номинант
Худшая женская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1992
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Победитель
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
