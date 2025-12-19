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Постер фильма Девушка в книге
6.1
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6.1

Девушка в книге

, 2015
The Girl in the Book
США / драма / 18+
Постер фильма Девушка в книге
6.1

О фильме

Начинающая писательница Элис увязла в своих психологических проблемах. Она не реализована в творчестве – написание романа не движется. С личной жизнью тоже все плохо, девушка избегает серьезных отношений. А в книжном издательстве, где она работает помощником редактора, деспотичный босс дал ей задание: заняться переизданием книги о девочке-подростке, которая была написана пятнадцать лет назад. Босс думает, что это удачная идея, ведь автор книги Милан Даникер – один из клиентов отца Элис, а значит, она с ним тоже знакома. Только именно этот взрослый мужчина в прошлом причинил юной Элис невыносимую боль.

В ролях

Эмили ВанКэмп
Эмили ВанКэмп
Alice
Кортни Дэниелс
Lynn
Майкл Кристофер
Майкл Кристофер
Dad
Микаэл Нюквист
Микаэл Нюквист
Milan
Талия Балсам
Mom
Келли Оверби
Марк Таллман
Али Ан
Али Ан
Дэвид Колл
Алисия Райнер
Келли Никс
Нэнси Марлоу Гордон
Режиссер Мария Кон
Сценарист Мария Кон
Композитор Уилл Бейтс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2015
Сборы в мире $81 379
Производство Varient, Busted Buggy Entertainment
Другие названия
The Girl in the Book, A Garota do Livro, A lány története, A Rapariga do Livro, About Alice, Dziewczyna z książek, Tüdruk raamatus, Девушка в книге, 书中的女孩, 书写人生

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Обновлено 19 декабря 2025

Отзывы о фильме

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