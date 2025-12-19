Начинающая писательница Элис увязла в своих психологических проблемах. Она не реализована в творчестве – написание романа не движется. С личной жизнью тоже все плохо, девушка избегает серьезных отношений. А в книжном издательстве, где она работает помощником редактора, деспотичный босс дал ей задание: заняться переизданием книги о девочке-подростке, которая была написана пятнадцать лет назад. Босс думает, что это удачная идея, ведь автор книги Милан Даникер – один из клиентов отца Элис, а значит, она с ним тоже знакома. Только именно этот взрослый мужчина в прошлом причинил юной Элис невыносимую боль.