Яздесь, 2019

Он — французский шеф-повар по имени Стефан (Ален Шаба). Она — корейская художница Су (Пэ Ду-на). Казалось бы, эти две жизни никогда не пересекутся, но интернет объединяет их и дает шанс на общение. Внук Стефана обучает его азам переписки с помощью мобильного телефона, а также знакомит с приложением Instagram, которым Стефан начинает активно пользоваться.

Жизнь Стефана с появлением Су сильно меняется: у него просыпается жажда жизни, он начинает интересоваться искусством и даже покупает одну из картин молодой художницы. Родные и близкие Стефана перестают узнавать его и пытаются понять, что стало причиной таких перемен. Спустя некоторое время он решает отправиться в Сеул, чтобы встретиться с девушкой своей мечты.

Но вот незадача: она не приезжает в аэропорт, чтобы встретить его. Стефан решает подождать Су в здании, будучи уверенным, что она обязательно появится, ведь дала обещание. В ожидании он проводит несколько дней, спит на скамейке в аэропорту, ест в местных кафе и общается с путешественниками, оказавшимися в том же терминале. Он рассказывает им свою историю и очень быстро становится героем интернета и новостных выпусков. Он теперь звезда Instagram, и за развитием его истории любви следят уже тысячи людей. Чем закончится эта невероятная история и удастся ли Стефану когда-нибудь увидеть загадочную Су, узнаем из фильма «#Яздесь».