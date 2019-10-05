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#Яздесь #Яздесь
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#Яздесь, 2019

2019 / Франция / Бельгия
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Он — французский шеф-повар по имени Стефан (Ален Шаба). Она — корейская художница Су (Пэ Ду-на). Казалось бы, эти две жизни никогда не пересекутся, но интернет объединяет их и дает шанс на общение. Внук Стефана обучает его азам переписки с помощью мобильного телефона, а также знакомит с приложением Instagram, которым Стефан начинает активно пользоваться.

Жизнь Стефана с появлением Су сильно меняется: у него просыпается жажда жизни, он начинает интересоваться искусством и даже покупает одну из картин молодой художницы. Родные и близкие Стефана перестают узнавать его и пытаются понять, что стало причиной таких перемен. Спустя некоторое время он решает отправиться в Сеул, чтобы встретиться с девушкой своей мечты. 

Но вот незадача: она не приезжает в аэропорт, чтобы встретить его. Стефан решает подождать Су в здании, будучи уверенным, что она обязательно появится, ведь дала обещание. В ожидании он проводит несколько дней, спит на скамейке в аэропорту, ест в местных кафе и общается с путешественниками, оказавшимися в том же терминале. Он рассказывает им свою историю и очень быстро становится героем интернета и новостных выпусков. Он теперь звезда Instagram, и за развитием его истории любви следят уже тысячи людей. Чем закончится эта невероятная история и удастся ли Стефану когда-нибудь увидеть загадочную Су, узнаем из фильма «#Яздесь». 

Премьера фильма состоялась на международном кинофестивале в Пусане в октябре 2019 года.

Сценарист Томас Бидеген работал над «Братьями Систерс», в 2018 году получившими «Серебряного льва» за лучшую режиссерскую работу.

Идея для фильма пришла от продюсера Эдуарда Вейла. Он рассказал Лартиго о мужчине из Венгрии, который начал общаться с девушкой из Китая в интернете. Когда он прилетел в Пекин, а она не встретила в аэропорту, он устроил голодовку. После 4 дней в аэропорту правительство Китая было вынуждено вернуть его домой.

Режиссер Эрик Лартиго встречался с представителем посольства Франции в Корее, который рассказал ему, что истории о европейцах, прилетающих в Азию в надежде найти свою родственную душу, вполне реальны.

Южная Корея была выбрана создателями неслучайно. Им хотелось столкнуть представителя Запада с совершенно незнакомой культурой, построенной на практически незнакомой ему восточной философии.

Так как большое количество сцен снималось в реальном аэропорту Сеула, по словам режиссера Эрика Лартиго, самым сложным этапом стало получение разрешений на съемки в разных частях аэропорта.

По словам актера Алена Шаба, для него работа над этим фильмом стала выходом из зоны комфорта, так как он не только прежде не бывал в Корее, но и многие из его коллег не говорили на родном для него французском. Адаптироваться к непростым условиям ему помог режиссер Эрик Лартиго.

Стефан, французский шеф-повар, знакомится в сети с художницей из Кореи Су. Бурная переписка вдохновляет, и он решает поехать в Сеул, но возлюбленная не встречает его в аэропорту. Стефан ждет ее в терминале. Он очаровывает всех и становится интернет сенсацией, знаменитым «французским любовником». Но что ждет его за дверями аэропорта?

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 30 июля 2020
Премьера онлайн 16 февраля 2022
Премьера в мире 5 октября 2019
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Эрик Лартиго
Эрик Лартиго
В ролях
Ален Шаба
Ален Шаба
Пэ Ду-на
Пэ Ду-на
Бланш Гарден
Бланш Гарден
Илиан Бергала
Илиан Бергала
Жуль Саго
Жуль Саго
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма #Яздесь 2 постера
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#Яздесь смотреть онлайн

#Яздесь
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за 1 рубль
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Стефан (Ален Шаба) чувствует себя потерянным. Все в жизни идет своим чередом, каждый новый день в ресторане проходит по расписанию: сделать заготовки, скоординировать остальных поваров, поприветствовать поставщиков и принять доставку рыбы. Но наступает праздник, и в гуще людей, опьяненных свадебным таинством, мужчина понуро смотрит меж столиков, задумываясь о том, что с годами к нему подкралось одиночество. Никаких прений с бывшей женой, разве что легкое недопонимание с сыном. Причин огорчаться…
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