Яздесь, 2019

Он — французский шеф-повар по имени Стефан (Ален Шаба). Она — корейская художница Су (Пэ Ду-на). Казалось бы, эти две жизни никогда не пересекутся, но интернет объединяет их и дает шанс на общение. Внук Стефана обучает его азам переписки с помощью мобильного телефона, а также знакомит с приложением Instagram, которым Стефан начинает активно пользоваться.
Жизнь Стефана с появлением Су сильно меняется: у него просыпается жажда жизни, он начинает интересоваться искусством и даже покупает одну из картин молодой художницы. Родные и близкие Стефана перестают узнавать его и пытаются понять, что стало причиной таких перемен. Спустя некоторое время он решает отправиться в Сеул, чтобы встретиться с девушкой своей мечты.
Но вот незадача: она не приезжает в аэропорт, чтобы встретить его. Стефан решает подождать Су в здании, будучи уверенным, что она обязательно появится, ведь дала обещание. В ожидании он проводит несколько дней, спит на скамейке в аэропорту, ест в местных кафе и общается с путешественниками, оказавшимися в том же терминале. Он рассказывает им свою историю и очень быстро становится героем интернета и новостных выпусков. Он теперь звезда Instagram, и за развитием его истории любви следят уже тысячи людей. Чем закончится эта невероятная история и удастся ли Стефану когда-нибудь увидеть загадочную Су, узнаем из фильма «#Яздесь».
Премьера фильма состоялась на международном кинофестивале в Пусане в октябре 2019 года.
Сценарист Томас Бидеген работал над «Братьями Систерс», в 2018 году получившими «Серебряного льва» за лучшую режиссерскую работу.
Идея для фильма пришла от продюсера Эдуарда Вейла. Он рассказал Лартиго о мужчине из Венгрии, который начал общаться с девушкой из Китая в интернете. Когда он прилетел в Пекин, а она не встретила в аэропорту, он устроил голодовку. После 4 дней в аэропорту правительство Китая было вынуждено вернуть его домой.
Режиссер Эрик Лартиго встречался с представителем посольства Франции в Корее, который рассказал ему, что истории о европейцах, прилетающих в Азию в надежде найти свою родственную душу, вполне реальны.
Южная Корея была выбрана создателями неслучайно. Им хотелось столкнуть представителя Запада с совершенно незнакомой культурой, построенной на практически незнакомой ему восточной философии.
Так как большое количество сцен снималось в реальном аэропорту Сеула, по словам режиссера Эрика Лартиго, самым сложным этапом стало получение разрешений на съемки в разных частях аэропорта.
По словам актера Алена Шаба, для него работа над этим фильмом стала выходом из зоны комфорта, так как он не только прежде не бывал в Корее, но и многие из его коллег не говорили на родном для него французском. Адаптироваться к непростым условиям ему помог режиссер Эрик Лартиго.
Стефан, французский шеф-повар, знакомится в сети с художницей из Кореи Су. Бурная переписка вдохновляет, и он решает поехать в Сеул, но возлюбленная не встречает его в аэропорту. Стефан ждет ее в терминале. Он очаровывает всех и становится интернет сенсацией, знаменитым «французским любовником». Но что ждет его за дверями аэропорта?