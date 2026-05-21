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Постер мультфильма Головокружение
6.9
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6.9

Головокружение

, 2026
Le vertige
Франция / анимация
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Постер мультфильма Головокружение
6.9
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Ален Шаба
Ален Шаба
Jacky
Джонатан Коэн
Джонатан Коэн
Bruno Moulin
Анаис Демустье
Анаис Демустье
Claude
Жан-Мари Винлин
Christophe Bourgeois
Jean-Christophe Le Guennan
Le vieux monsieur
Anna-Marie Filippi
La SDF
Léo Pouliquen
Serveur café
Сава Лолов
Le chauffeur de bus
Oscar Vercken de Vreuschmen
Enfant 1
Coco Dupieux
Enfant 2
Режиссер Квентин Дюпьё
Сценарист Квентин Дюпьё
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 7 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 21 мая 2026
Дата выхода
10 июня 2026 Франция
Сборы в мире $1 071 750
Производство Chi-Fou-Mi Productions
Другие названия
Le vertige, Vertiginous, GTU

Рейтинг мультфильма

6.9
Оцените 15 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
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