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Головокружение
, 2026
Le vertige
Франция / анимация
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О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
6.9
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Ален Шаба
Jacky
Джонатан Коэн
Bruno Moulin
Анаис Демустье
Claude
Жан-Мари Винлин
Christophe Bourgeois
Jean-Christophe Le Guennan
Le vieux monsieur
Anna-Marie Filippi
La SDF
Léo Pouliquen
Serveur café
Сава Лолов
Le chauffeur de bus
Oscar Vercken de Vreuschmen
Enfant 1
Coco Dupieux
Enfant 2
Режиссер
Квентин Дюпьё
Сценарист
Квентин Дюпьё
Все актеры и съемочная группа
Детали мультфильма
Страна
Франция
Продолжительность
1 час 7 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
21 мая 2026
Дата выхода
10 июня 2026
Франция
Сборы в мире
$1 071 750
Производство
Chi-Fou-Mi Productions
Другие названия
Le vertige, Vertiginous, GTU
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Рейтинг мультфильма
6.9
Оцените
15
голосов
6.1
IMDb
Место в рейтинге
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