«Камелот: Возвращение короля»: Рецензия Киноафиши

Логрес вновь погрузился в хаос. В Камелоте теперь восседает Ланселот, который управляет королевством суровой рукой и держит всех в страхе, опираясь на силы саксонских наемников. В попытке дать отпор, люди создают движение сопротивления, но им нужен сильный лидер, который смог бы повести их за собой. Вот только настоящий король давно пропал. Все меняется, когда пираты случайно захватывают судно контрабандистов и узнают, где скрывается Артур. Выйдя из тени, герою прошлого предстоит сделать очередной выбор: возглавить недовольные массы и вернуться на трон или же снова скрыться от всех. Но для начала ему необходимо вернуть один из символов своих побед – он должен в очередной раз вынуть меч Экскалибур из камня и таким образом доказать, что достоин управлять английскими землями.

«Камелот: Возвращение короля» — французская комедия и своеобразный перезапуск, малоизвестного сериала «Камелот». Новая история опять разворачивает классический путь короля Артура с поправкой на возраст героев, успевших постареть за это время. Теперь им предстоит сражаться против старого друга, потерявшего голову от безграничной власти в своих руках. Только так можно выполнить обещание Владычицы Озера, вернуть Камелот и восстановить Круглый стол, усадив за него самых достойных рыцарей. Но все это – лишь начало большого пути Артура.

Камелот: Возвращение короля

Несмотря на знаменитую и серьезную основу, перед нами мир, полный абсурда. Все привычное выворачивается наизнанку и пытается подогревать окружающий фарс. Образы героев больше похожи на ходячие карикатуры со знакомыми именами. Чем-то это напоминает недавнюю экранизацию той же легенды от Гая Ричи, из которой оставили лишь задорный тон повествования. Артур – все такой же паяц, мечтающий уйти от ответственности, Ланселот походит скорее на героя Джуда Лоу, мрачно восседающего в замке на пару с собственным безумием, а Гвиневра превратилась в обычную вздорную женщину, ждущую пока ее спасут из заточения в башне. Добавляют красок и некоторые визуальные решения. Например, костюмы солдат, осаждающих Камелот, как будто сошли с подиума модного показа. Их главным оружием станут не катапульты, а буйство ярких цветов одежды. Противник окажется сбит с толку и может лишь потешаться над столь несерьезной угрозой у своих ворот.

Лучше всего этот балаган описывает сам фильм. В одном из приключений Артур с верными друзьями должен сыграть в выдуманную игру «робоброль», победа в которой вернет ему шанс снова вынуть меч из камня. Правда, единственным, кто знает правила игры, оказывается отважный Персиваль. Все попытки проследить логику терпят крах. И вот уже создаются две противоборствующие команды, которые начинают балаган, лишенный даже намека на разумность, под предводительством бывшего рыцаря Круглого стола. После череды безумств матч внезапно оканчивается без каких-либо очевидных причин. К счастью, зритель будет не одинок. Бремя непонимания происходящего разделит с ним сам король Артур. Он окажется также ошарашен увиденным, не в состоянии отыскать хоть какой-то смысл.

Камелот: Возвращение короля

«Камелот: Возвращение короля» выглядит первой частью большого пути. Финалом должно стать продолжение о поисках Святого Грааля. Для всех, незнакомых с сериалом, фильм вновь представит героев и абсурдный мир. Здесь все равно легко проглядывается фундамент классической легенды. Просто знакомые детали пересобрали в несколько ином виде и объединили слишком абсурдным юмором. В таком взгляде на историю немного смысла, но его получится отыскать поклонникам безумных французских комедий, которые должны быть готовы к подобному фарсу.