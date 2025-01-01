Меню
Крис О'Доннелл
Награды
Награды и номинации Крис О'Доннелл
Chris O'Donnell
О персоне
Фильмография

Награды
Награды и номинации Крис О'Доннелл
Золотой глобус 1993
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотая малина 1998
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 1994
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
