Крис О'Доннелл Награды

Награды и номинации Крис О'Доннелл

Chris O'Donnell
Награды и номинации Крис О'Доннелл
Золотой глобус 1993 Золотой глобус 1993
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотая малина 1998 Золотая малина 1998
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
 Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 1994 Золотая малина 1994
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
