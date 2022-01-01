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Они живут по ночам Они живут по ночам
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They Live by Night

Они живут по ночам, 1948

1948 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Трое уголовников бегут из тюрьмы: один из них 23-летний Артур — отсидевший в тюрьме семь лет за убийство. Бандиты укрываются на заправке у одной из своих бывших знакомых, а Артур Боуерс или просто «Бой» — в первый раз в жизни знакомится с девушкой. Когда его подельники уже готовят ограбление банка. Заполучив добычу, Арт покидает своих друзей, которые организовали побег из тюрьмы, держа путь на юг, в Мексику. Однако старые друзья не отпускают Арта, а полиция уже начинает разыскивать пару беглецов… Ситуация накаляется, и «Бой» решает расстаться с беременной и больной подругой, однако поздно — его уже сдали полиции…

7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1948
Премьера в мире 6 августа 1948
Режиссер
Николас Рэй
В ролях
Фарли Грейнджер
Ховард Да Сильва
Джей С. Флиппен
Джей С. Флиппен
Уилл Райт
Крис О'Доннелл
Крис О'Доннелл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Они живут по ночам 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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