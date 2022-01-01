Они живут по ночам, 1948

Трое уголовников бегут из тюрьмы: один из них 23-летний Артур — отсидевший в тюрьме семь лет за убийство. Бандиты укрываются на заправке у одной из своих бывших знакомых, а Артур Боуерс или просто «Бой» — в первый раз в жизни знакомится с девушкой. Когда его подельники уже готовят ограбление банка. Заполучив добычу, Арт покидает своих друзей, которые организовали побег из тюрьмы, держа путь на юг, в Мексику. Однако старые друзья не отпускают Арта, а полиция уже начинает разыскивать пару беглецов… Ситуация накаляется, и «Бой» решает расстаться с беременной и больной подругой, однако поздно — его уже сдали полиции…