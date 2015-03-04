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Постер к сериалу CSI: Киберпространство
Постер к сериалу CSI: Киберпространство
Постер к сериалу CSI: Киберпространство
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 5.4
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3 постера
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 5.4
Оцените
Киноафиша Сериалы CSI: Киберпространство

CSI: Киберпространство (2015 - 2016)

CSI: Cyber
Год выпуска 2015
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал CBS
Продолжительность сериала 31 час 0 минут
О чем сериал

Американский детективный сериал «CSI: Киберпространство» рассказывает о необычной работе спецагента Эйвери Райан. Она занимается расследованием виртуальных преступлений. За минувшие десятилетия технические инновации буквально перевернули мир. Теперь невидимые преступники могут совершать свои злодеяния на планетарном уровне при помощи нажатия нескольких кнопок. Эйвери и ее команде предстоит раскрыть немало преступлений, которые происходят онлайн, но оказывают колоссальное воздействие на реальность.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Энн Донахью
Anthony E. Zuiker
Carol Mendelsohn
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Shad Moss Brody "Baby Face" Nelson
Хейли Кийоко Raven Ramirez
Джеймс Ван Дер Бик
Джеймс Ван Дер Бик FBI Agent Elijah Mundo
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
CSI: Киберпространство - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 13 эпизодов
 
CSI: Киберпространство - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2015, 18 эпизодов
 
Кадры из сериала
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