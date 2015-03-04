Американский детективный сериал «CSI: Киберпространство» рассказывает о необычной работе спецагента Эйвери Райан. Она занимается расследованием виртуальных преступлений. За минувшие десятилетия технические инновации буквально перевернули мир. Теперь невидимые преступники могут совершать свои злодеяния на планетарном уровне при помощи нажатия нескольких кнопок. Эйвери и ее команде предстоит раскрыть немало преступлений, которые происходят онлайн, но оказывают колоссальное воздействие на реальность.