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Постер фильма Проектирование Рождества
5.8
Киноафиша Фильмы Проектирование Рождества
5.8

Проектирование Рождества

, 2022
Designing Christmas
Канада, США / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Проектирование Рождества
5.8

В ролях

Джессика Зор
Джессика Зор
Stella
Марко Граззини
Pablo
Юджин Кларк
Vern
Хилари Фарр
Freddie
Майки Селькин
Jack
Leighton Alexander Williams
Gabe
Фиона Хайет
Sue
Николь Пауэр
Zoe
Sean Cage
Andy
Dave Rose
Engineer 1
Режиссер Пэт Миллс
Сценарист Майкл Дж. Мюррей
Композитор Steph Copeland
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 10 декабря 2022
Премьера в мире 10 декабря 2022
Производство Neshama Entertainment, MarVista Entertainment, 1Department Entertainment Services
Другие названия
Designing Christmas, Rénovations de Noël, Designing Christmas - Renovierung mit Herzklopfen, Natal, Reforma e Amor, Projekt nimega Armastus, Svadba pod stromček, Un progetto sotto l'albero

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
Обновлено 3 ноября 2023

Отзывы о фильме

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