Проектирование Рождества, 2022

В ролях
Leighton Alexander Williams
Gabe
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Пэт Миллс
Сценарист
Майкл Дж. Мюррей
Композитор
Steph Copeland
Детали фильма
Страна
Канада / США
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
10 декабря 2022
Премьера в мире
10 декабря 2022
Производство
Neshama Entertainment, MarVista Entertainment, 1Department Entertainment Services
Другие названия
Designing Christmas, Rénovations de Noël, Designing Christmas - Renovierung mit Herzklopfen, Natal, Reforma e Amor, Projekt nimega Armastus, Svadba pod stromček, Un progetto sotto l'albero