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Иллюзия счастья
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Спектакль Иллюзия счастья

Невероятная история любви в 2-х действиях
Постановка
Театр им. Ермоловой 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

История одной парижанки

Диана — успешная парижанка, живущая идеальной жизнью. У неё есть все, что нужно для счастья: успешная карьера, яркая внешность и верный, любящий муж. На первый взгляд, её мир совершенен, но однажды всё меняется в мгновение ока.

Перипетии и неожиданные повороты

История катастрофически меняется, и герои оказываются в водовороте событий, которые способны перевернуть их жизни. Неожиданная идея, внезапный разрыв, смертельный диагноз, порочная профессия — всё это становится частью их судьбы. Вдобавок, тайный сговор, обман, и даже эффектное разоблачение рушат привычный мир.

Тема неизбежных изменений и борьбы

Действие спектакля напоминает тектонические колебания почвы — постоянные перемены, которые подрывают стабильность. Но именно в этих катаклизмах кроется настоящая суть постановки. Герои проходят через переплетение судьбоносных выборов, оставляя зрителя в напряжении до самой развязки.

Диалоги и тематика

Остроумные и тонкие диалоги придают спектаклю утонченность и остроту. Любовь, измены, разоблачения — все эти темы проходят через весь спектакль, оставляя зрителя с вопросом, который не так просто забыть.

 

Режиссер
Павел Сафонов
В ролях
Ася Домская
Ася Домская
Агриппина Стеклова
Агриппина Стеклова
Ольга Ломоносова
Ольга Ломоносова
Илья Шакунов
Илья Шакунов
Варвара Комарова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 21 октября
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
19:00 от 1200 ₽
Воронеж, 15 ноября
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Иллюзия счастья Иллюзия счастья Иллюзия счастья Иллюзия счастья

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