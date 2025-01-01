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Живые и мертвые. Солдатами не рождаются
Киноафиша Живые и мертвые. Солдатами не рождаются

Спектакль Живые и мертвые. Солдатами не рождаются

Постановка
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» 12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль Полины Агуреевой «Живые и мертвые. Солдатами не рождаются» в Краснодаре

В 2025 году в России и Республике Беларусь пройдет проект, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Это событие призвано осмыслить историческую значимость войны и памяти о ней через призму спектакля «Живые и мертвые. Солдатами не рождаются». Премьера состоялась в Волгограде в день 80-летия Победы в Сталинградской битве и была транслирована в прямом эфире на телеканалах «Россия 1» и «Культура».

История и содержание

Роман «Живые и мертвые» является глубоким синтезом художественной правды и документальной точности в изображении военной реальности. Война в этом произведении предстает живой и осмысленной философски, показывая, как в нечеловеческих условиях рождалась будущая Победа. Вера в справедливость войны была движущей силой для русского народа.

Актерский состав

В спектакле задействованы выдающиеся актеры:

  • Илья Шакунов — Серпилин, генерал-майор
  • Максим Литовченко — Захаров, член военного совета армии
  • Алексей Вертков — Батюк, командующий армией
  • Николай Чиндяйкин — Кузьмич, генерал-майор
  • Юрий Беляев — Росляков, генерал-лейтенант
  • Иван Добронравов — Левашов, зам. полит. полка
  • Евгений Дубовский — Синцов, командир батальона
  • Варя Насонова — Овсянникова, военный врач
  • Владимир Кочетков — Барабанов, майор
  • Александр Ведменский — немец Инсфельд
  • Тамара Разоренова — медсестра

Создатели спектакля

Режиссёр-постановщик — Полина Агуреева. Музыку к спектаклю написал композитор Валерий Воронов. Сценография выполнена Марией Митрофановой, а светом руководит Иван Виноградов. Видео мэппинг создал Илья Старилов, костюмы разработал Павел Алехин. Музыку исполняет камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством и дирижированием Юрия Башмета.

Зрительский успех

За последние три года спектакль показывался в разных регионах России и пользовался огромным успехом у зрителей. Не упустите возможность увидеть это значимое театральное событие, посвященное памяти тех, кто сражался за мир и свободу.

Режиссер
Полина Агуреева
Полина Агуреева
В ролях
Илья Шакунов
Илья Шакунов
Максим Литовченко
Максим Литовченко
Алексей Вертков
Алексей Вертков
Николай Чиндяйкин
Николай Чиндяйкин
Юрий Беляев
Юрий Беляев

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 31 августа
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
19:00 от 900 ₽

Фотографии

Живые и мертвые. Солдатами не рождаются Живые и мертвые. Солдатами не рождаются Живые и мертвые. Солдатами не рождаются Живые и мертвые. Солдатами не рождаются Живые и мертвые. Солдатами не рождаются Живые и мертвые. Солдатами не рождаются Живые и мертвые. Солдатами не рождаются Живые и мертвые. Солдатами не рождаются Живые и мертвые. Солдатами не рождаются Живые и мертвые. Солдатами не рождаются Живые и мертвые. Солдатами не рождаются

В ближайшие дни

Щелкунчик 2.0
0+
Детские елки Детский
Щелкунчик 2.0
11 января в 16:00 Дворец искусств «Премьера»
от 500 ₽
Щелкунчик 2.0
0+
Детские елки Детский
Щелкунчик 2.0
7 января в 10:00 Дворец искусств «Премьера»
от 500 ₽
Щелкунчик 2.0
0+
Детские елки Детский
Щелкунчик 2.0
20 декабря в 13:00 Дворец искусств «Премьера»
от 500 ₽
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