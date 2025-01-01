Спектакль Живые и мертвые. Солдатами не рождаются

Спектакль Полины Агуреевой «Живые и мертвые. Солдатами не рождаются» в Краснодаре

В 2025 году в России и Республике Беларусь пройдет проект, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Это событие призвано осмыслить историческую значимость войны и памяти о ней через призму спектакля «Живые и мертвые. Солдатами не рождаются». Премьера состоялась в Волгограде в день 80-летия Победы в Сталинградской битве и была транслирована в прямом эфире на телеканалах «Россия 1» и «Культура».

История и содержание

Роман «Живые и мертвые» является глубоким синтезом художественной правды и документальной точности в изображении военной реальности. Война в этом произведении предстает живой и осмысленной философски, показывая, как в нечеловеческих условиях рождалась будущая Победа. Вера в справедливость войны была движущей силой для русского народа.

Актерский состав

В спектакле задействованы выдающиеся актеры:

Илья Шакунов — Серпилин, генерал-майор

Максим Литовченко — Захаров, член военного совета армии

Алексей Вертков — Батюк, командующий армией

Николай Чиндяйкин — Кузьмич, генерал-майор

Юрий Беляев — Росляков, генерал-лейтенант

Иван Добронравов — Левашов, зам. полит. полка

Евгений Дубовский — Синцов, командир батальона

Варя Насонова — Овсянникова, военный врач

Владимир Кочетков — Барабанов, майор

Александр Ведменский — немец Инсфельд

Тамара Разоренова — медсестра

Создатели спектакля

Режиссёр-постановщик — Полина Агуреева. Музыку к спектаклю написал композитор Валерий Воронов. Сценография выполнена Марией Митрофановой, а светом руководит Иван Виноградов. Видео мэппинг создал Илья Старилов, костюмы разработал Павел Алехин. Музыку исполняет камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством и дирижированием Юрия Башмета.

Зрительский успех

За последние три года спектакль показывался в разных регионах России и пользовался огромным успехом у зрителей. Не упустите возможность увидеть это значимое театральное событие, посвященное памяти тех, кто сражался за мир и свободу.