История Графа Монте-Кристо в России 90-х: запрятанные сокровища, криминальные авторитеты и опасная борьба на грани закона и беспредела. Приключенческая история начинается в 1982 году и разворачиваются на протяжении 17 лет, вплоть до 1999 года. Главный герой — Александр Богданов, служащий старшим помощником в Балтийском пароходстве. Однажды, возвращаясь из очередного зарубежного рейса и проезжая через Стокгольм, он случайно сталкивается с немолодой шведкой. От неё Богданов получает поручение: встретится в Москве с ее давним другом и передать ему детскую книгу о Карлсоне. Не сумев отказать женщине в столь простой просьбе, Богданов оказался втянутым в коварный и дерзкий заговор, который кардинальным образом повлиял на его жизнь.