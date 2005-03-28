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Киноафиша Сериалы Фаворский

Фаворский (2005 - 2005)

Favorskij 18+
Год выпуска 2005
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 7 часов 30 минут

О чем сериал

История Графа Монте-Кристо в России 90-х: запрятанные сокровища, криминальные авторитеты и опасная борьба на грани закона и беспредела. Приключенческая история начинается в 1982 году и разворачиваются на протяжении 17 лет, вплоть до 1999 года. Главный герой — Александр Богданов, служащий старшим помощником в Балтийском пароходстве. Однажды, возвращаясь из очередного зарубежного рейса и проезжая через Стокгольм, он случайно сталкивается с немолодой шведкой. От неё Богданов получает поручение: встретится в Москве с ее давним другом и передать ему детскую книгу о Карлсоне. Не сумев отказать женщине в столь простой просьбе, Богданов оказался втянутым в коварный и дерзкий заговор, который кардинальным образом повлиял на его жизнь.

В ролях
В ролях
Илья Шакунов
Илья Шакунов
Юрий Кузнецов
Юрий Кузнецов
Сергей Бехтерев
Ольга Онищенко
Юрий Оськин
Нодар Мгалоблишвили
Нодар Мгалоблишвили
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Сезоны
Фаворский - Сезон 1 Сезон 1
2005, 10 эпизодов
 
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