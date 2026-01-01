Спектакль «Иллюзия счастья»: Страсти в Париже

Дворец на Яузе приглашает зрителей на спектакль «Иллюзия счастья», основанный на пьесе Эрик-Эммануэля Шмитта «Тектоника чувств». Эта история о любви и её испытаниях захватит вас с первых минут.

О чем спектакль?

Главная героиня Диана — счастливая парижанка, обладающая всем, что нужно для беззаботной жизни: успешной карьерой, эффектной внешностью и любимым мужчиной. Однако в один момент все меняется, и герои оказываются в водовороте неожиданных событий.

Что вас ждет?

Сюжет полон поворотов: от неожиданной идеи до смертельного диагноза, от обмана до эффектного разоблачения. Остроумные, проницательные и утонченные диалоги добавляют спектаклю особый шарм. Не упустите возможность увидеть, как характерам предстоит столкнуться с трудными выборами и неразрешимыми ситуациями.

Подробности о спектакле

Не забудьте, что спектакль пройдет с одним антрактом. Также обратите внимание, что состав исполнителей может быть изменен без предварительного уведомления.

Подготовьтесь к непредсказуемой развязке и приходите на спектакль, который оставит неизгладимый след в вашей душе!