Иллюзия счастья
Билеты от 1250₽
Киноафиша Иллюзия счастья

Спектакль Иллюзия счастья

Невероятная история любви в 2-х действиях 16+
Возраст 16+
Билеты от 1250₽

О спектакле

Спектакль «Иллюзия счастья»: Страсти в Париже

Дворец на Яузе приглашает зрителей на спектакль «Иллюзия счастья», основанный на пьесе Эрик-Эммануэля Шмитта «Тектоника чувств». Эта история о любви и её испытаниях захватит вас с первых минут.

О чем спектакль?

Главная героиня Диана — счастливая парижанка, обладающая всем, что нужно для беззаботной жизни: успешной карьерой, эффектной внешностью и любимым мужчиной. Однако в один момент все меняется, и герои оказываются в водовороте неожиданных событий.

Что вас ждет?

Сюжет полон поворотов: от неожиданной идеи до смертельного диагноза, от обмана до эффектного разоблачения. Остроумные, проницательные и утонченные диалоги добавляют спектаклю особый шарм. Не упустите возможность увидеть, как характерам предстоит столкнуться с трудными выборами и неразрешимыми ситуациями.

Подробности о спектакле

Не забудьте, что спектакль пройдет с одним антрактом. Также обратите внимание, что состав исполнителей может быть изменен без предварительного уведомления.

Подготовьтесь к непредсказуемой развязке и приходите на спектакль, который оставит неизгладимый след в вашей душе!

Режиссер
Павел Сафонов
В ролях
Ольга Ломоносова
Ольга Ломоносова
Агриппина Стеклова
Агриппина Стеклова
Варвара Комарова
Галина Петрова
Галина Петрова
Илья Шакунов
Илья Шакунов

Купить билет на спектакль Иллюзия счастья

Помощь с билетами
Март
Апрель
Ноябрь
7 марта суббота
19:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1250 ₽
23 апреля четверг
19:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1250 ₽
6 ноября пятница
19:30
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
от 2000 ₽

Фотографии

Фотографии

