Героиня австралийского мини-сериала «Бангкок Хилтон» – молодая девушка Катрина из Сиднея, которая разыскивает пропавшего отца. По его следам она отправляется в Англию, где знакомится с обаятельным фотографом Арки. Поисковая операция заходит в тупик, зато между молодыми людьми завязывается страстный роман. На прощание парень дарит ей фотоаппарат. К сожалению, прямых рейсов до Австралии не оказывается, и Катрине приходится лететь через Бангкок… где ее сажают в тюрьму за обнаруженные в чехле этого фотоаппарата наркотики.