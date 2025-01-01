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Постер сериала Бангкок Хилтон
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Киноафиша Сериалы Бангкок Хилтон

Бангкок Хилтон (1989 - 1989)

Bangkok Hilton 18+
Год выпуска 1989
Страна Австралия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 20 минут
Телеканал Network 10
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

Героиня австралийского мини-сериала «Бангкок Хилтон» – молодая девушка Катрина из Сиднея, которая разыскивает пропавшего отца. По его следам она отправляется в Англию, где знакомится с обаятельным фотографом Арки. Поисковая операция заходит в тупик, зато между молодыми людьми завязывается страстный роман. На прощание парень дарит ей фотоаппарат. К сожалению, прямых рейсов до Австралии не оказывается, и Катрине приходится лететь через Бангкок… где ее сажают в тюрьму за обнаруженные в чехле этого фотоаппарата наркотики.

В ролях
В ролях
Николь Кидман
Николь Кидман
Хьюго Уивинг
Хьюго Уивинг
Ноа Тейлор
Ноа Тейлор
Денхолм Эллиотт
Полин Чан
Joy Smithers
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Сезоны
Бангкок Хилтон - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1989, 3 эпизода
 
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