Киноафиша Персоны Жаклин Биссет Награды

Награды и номинации Жаклин Биссет

Золотой глобус 2014 Золотой глобус 2014
Победитель
Золотой глобус 2000 Золотой глобус 2000
 Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1985 Золотой глобус 1985
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 1979 Золотой глобус 1979
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1969 Золотой глобус 1969
Most Promising Newcomer - Female
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999 Primetime Emmy Awards 1999
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
ММКФ 2015 ММКФ 2015
За выдающиеся достижения в актерской карьере и приверженность принципам школы К. Станиславского
Победитель
