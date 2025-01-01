Меню
Жаклин Биссет
Награды
Награды и номинации Жаклин Биссет
Jacqueline Bisset
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Жаклин Биссет
Золотой глобус 2014
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2000
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1985
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 1979
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1969
Most Promising Newcomer - Female
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
ММКФ 2015
За выдающиеся достижения в актерской карьере и приверженность принципам школы К. Станиславского
Победитель
