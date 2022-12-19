«Двойной обман Мадлен Коллинз»: Рецензия Киноафиши

Главная героиня живет на две страны. У нее два имени – Жюдит и Марго, двое любимых мужчин – во Франции и Швейцарии, два сына от первого и дочь от второго. Женщина, которая успешно врет всем, в какой-то момент оступается, и в ее, на первый взгляд, идеальной жизни все начинает рушиться.

Франко-бельгийский фильм « Двойной обман Мадлен Коллинз » режиссера Антуана Барро , представленный на Венецианском кинофестивале, начинается как выхолощенная и немного глянцевая, дорогая драма о двойной жизни, которая постепенно переживает серьезную трансформацию и перерождается в запутанный триллер, каждая сцена в котором вызывает все больше вопросов. Главную роль в сложносочиненной картине играет Виржини Эфира , звезда скандального « Искушения » Верховена и одна из самых востребованных актрис современного французского кино.

Двойной обман Мадлен Коллинз

За основу для своего фильма Антуан Бюрро взял избитую тему двойной жизни, которую обычно ведут мужчины, – у них часто могут быть две семьи или жена и несколько любовниц. Но в обществе это особо не вызывает вопросов, якобы такое поведение – нечто само собой разумеющееся. В своем драматическом триллере Бюррю показывает женскую версию двойной жизни, причем его героиня действительно ощущает груз ответственности и постоянно испытывает чувство вины, из-за которого у нее случаются панические атаки. Мужчины в похожих картинах обычно более хладнокровны и всегда выходят сухими из воды, чего не скажешь о Жюдит-Марго. Успешная, богатая и магнетическая героиня Виржини Эфира, живущая на две страны и две семьи, несмотря на внешний лоск и моментальные талантливые перевоплощения, от которых перехватывает дыхание, получилась очень живой и эмоциональной, а не просто безупречной актрисой без эмпатии.

Двойной обман Мадлен Коллинз

У Жюдит или Марго вовсе не идеальная жизнь. Ее муж во Франции – всемирно известный дирижер, часто давит на нее, пусть и в мелочах, и запрещает ей носить шикарные платья, чтобы она «его не затмила». Возникает вопрос, почему Жюдит это терпит и не уходит ко второй семье? Но ответ вы узнаете только в финале. С ее любовником в Швейцарии, от которого у Марго четырехлетняя дочь, тоже не все гладко: героиня постоянно ссорится с ним и, по ощущениям, они как будто не могут поделить ребенка, хотя с чего бы им вообще конфликтовать? Кто из двух женщин настоящая – Жюдит или Марго? Эти и другие вопросы в итоге сложатся в один пазл, который вам покажут в напряженной и очень тревожной кульминации. Поверьте, вас ждет неожиданный поворот, которого, скорее всего, не было среди ваших вариантов возможных развязок.

Двойной обман Мадлен Коллинз

«Двойной обман Мадлен Коллинз» состоит из сплошных загадок, поэтому подозрения вызывают даже самые незначительные детали, но, скорее всего, они не то, чем кажутся поначалу. Примерно в середине фильма у вас может возникнуть ощущение, что в нем немного хромает логика. Например, как Жюдит могла скрывать от мужа-дирижера беременность, ведь это просто невозможно? Но все эти спорные моменты на самом деле нужны, чтобы окончательно сбить зрителя с толку и подарить ему душераздирающий финал, который довольно сложно вынести, потому что он показывает, как жизнь бывает несправедлива к некоторым из нас.

Двойной обман Мадлен Коллинз

Несмотря на то что по законам жанра «Двойной обман Мадлен Коллинз» должна быть безумно наряженной и нервирующей зрителя лентой, кино Бюрро обезоруживает своим тихим, ласковым тоном, от которого действительно становится по себе, ведь прежде всего это фильм об обмане, который в любой момент могут раскрыть. Режиссер умело играет с чувствами зрителя, выбирая монотонный темп повествования, который за секунду до кульминации разгоняется до пугающего разоблачения героини в лесу. Кино Бюрро – очень гармонично снятый и безумно красивый триллер, который периодически обращается к наследию Хичкока , заставляя вас подозревать наличие у главной героини одного или нескольких ментальных расстройств, но это снова одна из расставленных режиссером ловушек.

Двойной обман Мадлен Коллинз

«Двойной обман…» стоит смотреть не только потому, что это любопытно сотканный триллер, но и из-за его мощного метафорического подтекста, ведь прежде всего это история о женщине, вынужденной безупречно играть роли, все еще называемые ей патриархальным обществом, – идеальной жены, идеальной любовницы, идеальной матери, лучшей на свете подруги и бесценной сотрудницы. Вот только попытки соответствовать чужим ожиданиям могут привести к очень плачевным последствиям, поэтому неудивительно, что героиня в какой-то момент не выдерживает, и ее жизнь начинает рушиться. «Пахнет дорогими духами, ходит в театры и делает вид, что ничего не боится, хотя ей страшно» – пожалуй, главный лейтмотив картины. За внешней невозмутимостью и ослепляющим блеском могут скрываться свежие душевные раны, но в приличном обществе их не показывают. И это медленно убивает Жюдит или Мадлен.

Двойной обман Мадлен Коллинз

«Двойной обман Мадлен Коллинз» – восхитительный бенефис Виржини Эфира, которым просто хочется наслаждаться. Таинственный и запутанный фильм Антуана Бюрро – один из самых небанальных триллеров, над которым вам придется поломать голову, а после просмотра выделить время на то, чтобы осмыслить непредсказуемый финал, отвечающий на вопрос: «Да кто же такая эта ваша Мадлен Коллинз?»