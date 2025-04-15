Скупаю на «Авито» старые картонные коробки по 100 кг: 5 применений — и дома порядок, и на даче красота

Россиян избавили от необходимости оплачивать долги за капремонт: решение принял Верховный суд

Можно ли укладывать новые полы на старый ламинат или линолеум: одна ошибка поднимет всё покрытие дыбом

«Вокзал для двоих» любят все — но вот дословно процитировать его сможет не каждый (тест)

Раз 10 смотрела «Интерстеллар», но только недавно узнала, что к его созданию приложили руку русские

Чуть не уснула во время финала ЧМ-2026: эти 3 свежих триллера оказались в 100 раз напряжённее — дыхание замирает. Учись, Месси!

Как Маша попала к Медведю — уже никто и не помнит: дружба началась с забытой серии, набравшей 215 000 000 просмотров

Тест для тех, кто любит ребусы и кино СССР: угадайте 5 зашифрованных фильмов (даже 3/5 наберут не все)

Финал ЧМ тот еще стыд для «бело-голубых»: а вот 5 сериалов из Аргентины закончились действительно хорошо

Месси опозорился в финале ЧМ-26, но все равно лучший в истории: один фильм Netflix это доказал раз и навсегда