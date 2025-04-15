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Киноафиша Фильмы Ведомый
6.5

Ведомый

, 2025
Wingman
США / комедия / 18+
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Постер фильма Ведомый
6.5
Пойду 0
Не пойду 0
Ведомый - Трейлер
Ведомый   Трейлер

В ролях

Ивэн Марш
Шива Негар
Terri
Харлэнд Уильямс
Turk
Расселл Питерс
Расселл Питерс
Kazzim
Джейми Кеннеди
Джейми Кеннеди
Eddie
Кайла Уоллес
Holly
Дилан Флэшнер
Дилан Флэшнер
Skip
Рендал Эдвардс
Todd Barker
Дэвид Липпер
Nothing
Билл Лэйк
Крис Фаркуар
Military Official
Justin L. Levine
Режиссер Харлэнд Уильямс
Сценарист Харлэнд Уильямс, Justin L. Levine
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 15 апреля 2025
Премьера в мире 15 апреля 2025
Производство Stardust Pictures, Latigo Films
Другие названия
Wingman, Wing Man

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
4.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 

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Отзывы о фильме

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