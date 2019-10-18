Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мятеж» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Трюк
4.9
Киноафиша Фильмы Трюк
4.9

Трюк

, 2019
Trick
США / ужасы / 18+
Постер фильма Трюк
4.9

О фильме

Детектив пытается отыскать убийцу по прозвищу Трюк, который терроризирует маленький город.

В ролях

Джейми Кеннеди
Джейми Кеннеди
Dr. Steven
Омар Эппс
Омар Эппс
Det. Mike Denver
Том Аткинс
Talbott
Алекс Бро
Len
Эллен Эдейр
Sheriff Lisa Jayne
Kristina Reyes
Cheryl Winston
Ванесса Аспильяга
Ванесса Аспильяга
Agent Tina Mendez
Adrienne Rose Bengtsson
Brooke
Kya Brickhouse
Nicki Taylor
Джером Чэрвет
Deputy Slater
Режиссер Патрик Люссье
Сценарист Патрик Люссье, Тодд Фармер
Композитор Майкл Вандмахер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 18 октября 2019
Премьера в мире 18 октября 2019

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $48 953
Производство Trix2019, Durango Pictures, Film Bridge International
Другие названия
Trick, Terror no Dia das Bruxas, Trick - Dein letztes Halloween, Trik, Truco o trato, Трюк, 血腥萬聖節, 트릭, نقل و نبات, هدیه

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 10 голосов
5 IMDb
Обновлено 31 января 2023

Цитаты

Det. Mike Denver Этот парень — воплощение тьмы.
Sheriff Lisa Jayne Эта девчонка идёт прямиком на смертную казнь.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Трюк - смотреть в онлайн-кинотеатре

Трюк
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Умельцы охотятся за советскими телевизорами на «Авито»: из корпуса делают дорогие девайсы и дизайнерские вещи
Смеситель блестит без дорогих порошков и жёсткой губки: грубый налёт убираю тем, что давно пылится на кухне
В молоке гренки не утапливаю: заливаю 2 ложками сметаны — внутри хлеб нежный, а снаружи хрустящая корочка
Эта советская книга была так хороша, что американцы присвоили себе: сняли по ней фильм, собравший 5(!) «Оскаров»
«Надеюсь, не пойдёт по наклонной»: зрители оценили первые 2 серии «ОПГ» на ОККО — от «очень даже ничего» до «очень слабо»
«Уголовно наказуемо»: в Госдуме требуют «разобраться» с новым «Человеком-пауком» после миллиарда в прокате и скандала с «Колобком»
Включила от скуки старый фильм с Гэри Олдманом — и влюбилась в этот шедевр: неудивительно, что он вошел в топ-250 лучших на Кинопоиске
Пропустили эти «жемчужины» Netflix? Зря: 10 сериалов, которые 100% стоят нескольких вечеров
Короткие, но не проходные: 3 мини-сериала, в которые погружаешься с головой уже после первой серии — оценки от 7,5 до 8,3
«Иронию судьбы» все знают, но на эти 7 вопросов ответят единицы: сложный тест для фанатов Рязанова
Не только «Трасса» и «Аутсорс»: 5 сильных сериалов Душана Глигорова, которые легко пропустить — в №3 снялся Антон Васильев
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше