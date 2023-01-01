Трюк, 2019

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о выходе в прокат О фильме Детектив пытается отыскать убийцу по прозвищу Трюк, который терроризирует маленький город. Развернуть 4.9 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9 Продолжительность 1 час 40 минут Год выпуска 2019 Возраст 18+ Режиссер Патрик Люссье В ролях Джейми Кеннеди Омар Эппс Том Аткинс Алекс Бро Эллен Эдейр Все актеры и съемочная группа 2 постера

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