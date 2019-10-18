Трюк, 2019

В ролях
Эллен Эдейр
Sheriff Lisa Jayne
Kristina Reyes
Cheryl Winston
Adrienne Rose Bengtsson
Brooke
Kya Brickhouse
Nicki Taylor
Джером Чэрвет
Deputy Slater
Все актеры и съемочная группа
Композитор
Майкл Вандмахер
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2019
Премьера онлайн
18 октября 2019
Премьера в мире
18 октября 2019
Сборы в мире
$48 953
Производство
Trix2019, Durango Pictures, Film Bridge International
Другие названия
Trick, Terror no Dia das Bruxas, Trick - Dein letztes Halloween, Trik, Truco o trato, Трюк, 血腥萬聖節, 트릭, نقل و نبات, هدیه