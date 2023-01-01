Сердце не камень, 1989

В богатом купеческом доме, словно птица в клетке, томится молодая красавица Вера Филипповна. В пятнадцать лет она вышла замуж за богача Каркунова. Любви Вера Филипповна к мужу не питала, но будучи порядочной барышней была ему верной женой. Теперь, когда дни Потапа Потапыча сочтены, хитрый и коварный приказчик Ераст плетет интригу вокруг Веры Филипповны, пытаясь опорочить ее в глазах мужа, дабы завладеть немалым капиталом. Кроме него, в доме Потапа Потапыча то и дело появляются сомнительные личности — сварливые кумушки, приживалки да разбойные люди. Но, как это часто бывает у Островского, добро и справедливость побеждают, да и сам Ераст из отрицательного персонажа становится вполне положительным героем, ведь у каждого из действующих лиц комедии Островского сердце не камень.

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