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Сердце не камень
Киноафиша Фильмы Сердце не камень
Serdtse ne kamen

Сердце не камень, 1989

1989 / СССР
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме
В богатом купеческом доме, словно птица в клетке, томится молодая красавица Вера Филипповна. В пятнадцать лет она вышла замуж за богача Каркунова. Любви Вера Филипповна к мужу не питала, но будучи порядочной барышней была ему верной женой. Теперь, когда дни Потапа Потапыча сочтены, хитрый и коварный приказчик Ераст плетет интригу вокруг Веры Филипповны, пытаясь опорочить ее в глазах мужа, дабы завладеть немалым капиталом. Кроме него, в доме Потапа Потапыча то и дело появляются сомнительные личности — сварливые кумушки, приживалки да разбойные люди. Но, как это часто бывает у Островского, добро и справедливость побеждают, да и сам Ераст из отрицательного персонажа становится вполне положительным героем, ведь у каждого из действующих лиц комедии Островского сердце не камень.
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 1989
Режиссер
Леонид Пчелкин
В ролях
Елена Яковлева
Елена Яковлева
Иннокентий Смоктуновский
Иннокентий Смоктуновский
Олег Табаков
Олег Табаков
Наталья Гундарева
Наталья Гундарева
Станислав Садальский
Станислав Садальский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сердце не камень 1 постер
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