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Соперницы
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Спектакль Соперницы

16+
Продолжительность 1 час 50 минут
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Судьбы звезд Голливуда на сцене Петербурга

«Соперницы» — это театральная работа, посвященная звездам золотого Голливуда, таким как Мэрилин Монро, Вивьен Ли, Грейс Келли, Элизабет Тейлор, Рита Хейворт и Ава Гарднер. Эти легендарные актрисы, чьи образы в черно-белых фильмах, смелые роли и портреты на открытках создавали миф о Голливуде, продолжают волновать зрителей и сегодня.

Сюжет

Актрисы Елена Яковлева и Наталья Щукина воплотят на сцене две судьбы звезд Голливуда. Они расскажут о жизни, наполненной сценой, кино, овациями, любовью, изменами, скандалами и наградами. Этот спектакль — не только о Голливуде, но и о внутреннем мире актрис, их творческих поисках, взлетах и падениях, славе и одиночестве, разочарованиях и счастье.

Форма и Стиль

Спектакль сочетает в себе множество юмора, искрометного, рожденного из импровизаций и богатого актерского опыта. В нем ярко переплетаются два мира: реальный и съемочный павильон. Кинотриллер, съемки которого проходят в присутствии зрителей, причудливо пересекается с реальной жизнью, создавая напряженное, неожиданное и острое действие, наполненное юмором, горечью, страстью и красотой.

Режиссер

Режиссер Владимир Панков, известный создатель направления Soundrama, привнесет в спектакль свою уникальную концепцию, соединяя музыку и театральное действие в неповторимую атмосферу.

Финал

Кульминация спектакля — это открытие, кто из соперниц одержит победу, а кто проиграет. Сюжет и развитие событий не оставят зрителей равнодушными и подарят массу эмоций.

Режиссер
Владимир Панков
В ролях
Елена Яковлева
Наталья Щукина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 августа
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
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Фотографии

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