Персоны
Джереми Пивен
Награды
Награды и номинации Джереми Пивен
Jeremy Piven
О персоне
Фильмография
Награды
Золотой глобус 2008
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2010
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2006
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2007
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2006
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2005
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
