Персоны
Карен Шахназаров
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Карена Шахназарова
Каннский кинофестиваль 1991
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 2001
Гран-при (Второй приз)
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
Окно в Европу 1993
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
ММКФ 1987
Специальный приз
Победитель
Золотой приз
Номинант
ММКФ 2009
Золотой Святой Георгий
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1998
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1995
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1991
Полнометражный фильм
Номинант
