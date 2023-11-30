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Киноафиша Новости Завершились съемки сериала «Ректор» с Владимиром Канухиным в главной роли

Завершились съемки сериала «Ректор» с Владимиром Канухиным в главной роли

30 ноября 2023 14:31
Завершились съемки сериала «Ректор» с Владимиром Канухиным в главной роли

Шоу о боящемся жизни научном сотруднике, который вынужден занять руководящую должность.

В Москве подошли к концу съемки многосерийной комедийной драмы «Ректор» во главе с Владимиром Канухиным. Премьера состоится весной 2024 года в онлайн-кинотеатре PREMIER. Точная дата пока не объявлена.

В центре сюжета — многообещающий, но беспокойный кандидат наук Лаврентий Семенович Тимошин (Канухин), также известный как Лаврик. Он руководит химической лабораторией в респектабельном НИУ, уже не один год работая над созданием препарата, который избавляет от страха. Это лекарство в первую очередь нужно самому Лаврику, потому что он живет в состоянии непрестанной боязни науки, материнского гнева, любви и перемен в НИУ. Главный герой приходит в ужас, когда престарелый ректор учреждения Богомолов решает уйти, уступив ему свою должность. Но пойдет ли эта перемена на пользу Лаврику и сможет ли он довести до конца свой исследовательский проект на фоне столь кардинальных изменений?

Завершились съемки сериала «Ректор» с Владимиром Канухиным в главной роли

Завершились съемки сериала «Ректор» с Владимиром Канухиным в главной роли

Завершились съемки сериала «Ректор» с Владимиром Канухиным в главной роли

Завершились съемки сериала «Ректор» с Владимиром Канухиным в главной роли

Сериал будет состоять из восьми эпизодов. Съемки, занявшие около двух месяцев, проходили в Москве и Московской области. Главной локацией стал Университет науки и технологий МИСиС.

Вместе с Канухиным в актерский состав вошли Михаил Горевой, Виктория Полторак, Анастасия Шукевич, Елена Морозова и Даниил Спиваковский. Автором идеи является Роман Мельников. Режиссером выступает Роман Фокин.

Фото: Онлайн-кинотеатр PREMIER
Елена Королева
Елена Королева
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