Дэнис Лири
Награды и номинации Дэнис Лири
Denis Leary
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Золотой глобус 2009
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
