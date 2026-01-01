Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Мириам Юн
Miriam Yeung
Киноафиша
Персоны
Мириам Юн
Мириам Юн
Miriam Yeung
Дата рождения
3 февраля 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Британский Гонконг, Великобритания
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.1
Любовь в затяжке
(2010)
6.8
Пельмени
(2004)
6.8
Три... экстрима
(2004)
Фильмография Мириам Юн
6.5
Любовь без подготовки
Chun kiu gau chi ming
мелодрама
2017, Китай / Гонконг
5.8
Чародей и Белая змея
Bai she chuan shuo / The Sorcerer and the White Snake
мелодрама, фэнтези, боевик
2011, Китай / Гонконг
Смотреть трейлер
7.1
Любовь в затяжке
Chi Ming yi Chun Kiu
мелодрама, драма
2010, Гонконг
6.8
Три... экстрима
Three... Extremes / Saam gaang yi
комедия, ужасы
2004, Китай / Южная Корея / Япония
6.8
Пельмени
Gaau ji
драма, триллер, ужасы
2004, Гонконг
Показать еще
Россиян официально лишили выходного на Новый год из-за ситуации в стране: решение уже принято
«Никогда не выбрасывайте вишневые косточки»: чищу, отвариваю и сохраняю — летом охлаждают, зимой согревают
Раньше мариновала грибы как все — теперь только «по-южному»: секрет в 1 добавке в маринад
Кто тут мылся, брился и страдал: угадайте советский фильм по смешной сцене в ванной (тест)
Колоссальный ляп в новых «Ментовских войнах» с Устюговым всплыл еще до премьеры: Шилов все-таки вернется, но… не в Россию?
Повзрослевший Леви вернулся, но без Микасы и Эрена: в этом «спин-оффе» «Атаки титанов» Аккерман скрывается под маской
Русский 007 с саблей и в тюбетейке против турок: а вы знали про наш ответ Джеймсу Бонду?
Не «Методом» единым: сериал с Хабенским и Пореченковым быстро разошелся по миру — хит Первого канала добрался даже до Netflix
3 главных сериала августа, которые ни за что нельзя пропустить: №1 уже вышел целиком и получил 7,4 на «Кинопоиске»
«Своего рода “Аватар”»: почему на самом деле «Терминатора 2» в России полюбили сильнее, чем первую часть – спецэффекты ни при чем
Круче «Мизери» и «Кэрри»: Кинг терпеть не может эту экранизацию, но кинокритик считает ее №1
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить